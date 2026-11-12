El accidente de un camión corta a estas horas la AP-1 en Santa María Ribarredonda (Burgos)

Aviso de la DGT en sus canales. - DGT

BURGOS, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El accidente de un camión corta a estas horas la circulación en el punto kilométrico 52 de la AP-1, dirección Vitoria, dentro del término municipal de Santa María Ribarredonda (Burgos).

Según informa el 1-1-2 a través de su canal de difusión, el siniestro se ha producido a las 17.54 horas y el vehículo de alto tonelaje se ha quedado cruzado en la calzada y ha bloqueado la vía.

El 1-1-2 ha avisado a la Guardia Civil de Tráfico de Burgos. No ha habido heridos.