Las actividades por el Día Mundial del Turismo atrae en Ávila a más de 5.000 personas

ÁVILA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las actividades programadas por el Ayuntamiento de Ávila con motivo del Día Mundial del Turismo han hecho que tanto abulenses como visitantes se acerquen a espacios patrimoniales de la ciudad como la muralla o Superunda, que han recibido cerca de 5.000 visitas.

Con el objetivo de continuar difundiendo el rico patrimonio con el que cuenta la ciudad, el Consistorio abulense ha desarrollado del 25 al 27 de septiembre diversas actividades que han tenido como escenario el palacio de Superunda, la muralla de Ávila y el casco histórico, señala el Consistorio a través de un comunicado.

Presentaciones de libros y charlas con demostraciones en el palacio de Superunda, una visita guiada por el casco histórico en torno a la unión que se produce en la ciudad entre el patrimonio arquitectónico y el natural, o entrada gratuita durante la jornada del domingo 27 de septiembre, Día Mundial del Turismo, tanto a la muralla como al palacio de Superunda, que alberga la colección Caprotti - De la Torre, con obras de Sorolla incluidas, han atraído a diferente público que ha podido acercarse o conocer un poco más el patrimonio abulense.

En este sentido, las visitas registradas entre los tres días tanto en la muralla como en el palacio de Superunda se han acercado a las 5.000, mientras que, sólo en la jornada del domingo, con acceso gratuito a ambos espacios, las visitas han sido superiores a las 2.300, siendo la muralla el principal elemento de atracción, con más de 2.100 visitas sólo en la jornada del domingo.

Al respecto, el teniente de alcalde de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Ávila, Carlos López, ha destacado la programación continuada que se desarrolla desde el Consistorio con el objetivo de desestacionalizar las pernoctaciones y las visitas, para atraer al público durante todo el año.

Al respecto, ha recordado que el mes de septiembre es especialmente intenso en actividades, con un calendario turístico que arranca con las Jornadas Medievales y continúa con Las Noches del Patrimonio, el Festival de Magia e Ilusionismo y la Cata en la Muralla, o el Día Mundial del Turismo y el Encuentro de Unidades de Música Militar, que atraen a numeroso público.

De la misma forma, ha señalado que toda esta actividad continúa ya en la ciudad con la programación de las Fiestas de Santa Teresa, que este año se han iniciado también este fin de semana con las PreFiestas y vivirán su Semana Grande a partir del 9 de octubre.