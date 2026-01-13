La actriz vallisoletana Elvira Mínguez y la cineasta soriana Cristina Urgel, nominadas en los Premios Goya 2026

Archivo - La actriz vallisoletana Elvira Mínguez, en la primera foto, y la cineasta soriana Cristina Urgel, en la segunda. - EUROPA PRESS Y CERTAMEN DE CORTOS DE SORIA

VALLADOLID 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La actriz vallisoletana Elvira Mínguez y la cineasta soriana Cristina Urgel conforman la representación castellano y leonesa en la lista de nominados de la 40 edición de los Premios Goya, que se celebrarán el 28 de febrero en Barcelona.

En concreto, Mínguez está nominada entre la categoría de Mejor actriz de reparto por su papel en 'La cena', de Manuel Gómez Pereira, filme que ha logrado ocho candidaturas a competición en los galardones del cine español.

La también escritora vallisoletana cuenta ya con un Premio Goya a Mejor actriz de reparto por la cinta 'Tapas' (2005), que también le valió una Medalla del Círculo de Escritores Cinematográficos, y con otras distinciones como un Premio Ondas.

Por su parte, Urgel firma el documental 'La conversación que nunca tuvimos', propuesta que ha sido nominada a Mejor cortometraje documental.

La también actriz y presentadora produce y dirige este corto que aborda la historia de su abuela como madre soltera en un pequeño pueblo de Soria, una pieza en la que con la voz de la protagonista se relata la dura experiencia de una mujer señalada por una sociedad que la apartaba.