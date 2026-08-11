Actuaciones de emergencia en Revenga (Segovia) para que las cenizas no contaminen el embalse de Puente Alta

Trabajos de extinción del incendio de Revenga. - Nacho Valverde - Europa Press

SEGOVIA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta realizará "actuaciones de emergencia" para contener las cenizas del incendio de Revenga y evitar así que contaminen el embalse de Puente Alta.

Según ha informado la delegada Territorial de la Junta, Raquel Alonso, al término de la reunión de esta mañana del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), las labores las llevarán a cabo el Servicio Territorial de Medio Ambiente con apoyo de la Consejería del ramo de la Administración autonómica ante la "preocupación" de que se pueda contaminar el agua.

Revenga mantiene su Índice de Gravedad (IGR) 1, si bien las condiciones meteorológicas de la noche han favorecido las labores de extinción. Se mantienen labores de vigilancia y consolidación, tal y como ha apuntado el jefe del servicio de medio Ambiente en Segovia, Ignacio Quintanilla, que ha señalado que ahora actuarán para evitar que aparezca nuevos focos, aunque el incendio está "bastante rematado".