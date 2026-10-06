Acuchilla a un varón que visitaba a su compañera de piso en Íscar (Valladolid)

Agente de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

VALLADOLID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Valladolid ha detenido en la localidad de Íscar a un hombre como presunto autor de un delito de lesiones, tras agredir supuestamente con un arma blanca a otro varón durante el transcurso de una discusión en un domicilio.

Los hechos se produjeron el pasado 26 de septiembre, cuando los agentes recibieron un aviso de la Central Operativa de Servicios (COS 062) alertando sobre un posible altercado entre dos personas en el municipio.

Una patrulla del instituto armado se desplazó hasta el lugar de los hechos y localizó a un varón que presentaba una herida abierta en el hombro derecho, compatible con un ataque con arma blanca.

De acuerdo con las primeras investigaciones, la víctima se encontraba en el interior de una vivienda visitando a una conocida cuando llegó otro de los moradores. Tras iniciarse una discusión entre ambos, el implicado habría empuñado un arma blanca para lanzar una cuchillada contra el agredido, alcanzándole en el hombro.

Posteriormente, el herido se trasladó hasta su propio domicilio, desde donde solicitó asistencia a la Guardia Civil a través del teléfono 062.

Los agentes iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del suceso y procedieron a la detención del presunto autor. Las actuaciones se han puesto a disposición de la autoridad judicial competente.