Adiós a 'La Sonrisa de María': el emotivo homenaje del fútbol a la niña que luchó contra el Sarcoma de Ewing

VALLADOLID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Numerosos profesionales y entidades del mundo del fútbol así como otras personalidades como el torero Gonzalo Caballero han compartido sus condolencias y su dolor por el reciente fallecimiento de la niña salmantina María Caamaño, que ha sido un rostro muy destacado de la lucha contra el sarcoma de Ewing, enfermedad que le fue diagnosticada en 2019, con la Fundación que llevaba su nombre: 'La Sonrisa de María'.

La pequeña salmantina era una gran aficionada al fútbol, especialmente al Atlético de Madrid y a las selecciones nacionales y han sido la Real Federación Española de Fútbol y la Selección Española masculina las entidades que han compartido un emotivo vídeo en sus cuentas de las principales redes sociales, como 'X' e Instagram para recordar a María.

En ella se puede ver a María Caamaño en el momento en el que alza junto a los integrantes de la Selección Española masculina de fútbol el título de la Eurocopa 2024 que habían ganado un día antes en Alemania. En aquella noche de julio la pequeña participó como una más en el evento que se celebró en la plaza de Cibeles de Madrid, invitada por el internacional Álex Baena y de la mano del capitán Álvaro Morata, que la subió al escenario durante el evento.

"Hoy el cielo suma una estrella más. Una muy brillante y muy hermosa. La que nos acompañó en nuestros mejores momentos dándonos su luz. Seguiremos luchando, ganando y sonriendo contigo y por ti. Por tu ejemplo y tu memoria", reza el mensaje conjunto de la RFEF y la Selección, acompañado del vídeo que afirma que la sonrisa de María "ya es eterna".

Los dos internacionales que propiciaron aquella presencia de María Caamaño junto a la Selección han sido dos de los primeros en mostrar su dolor en las redes sociales. Álex Baena, actual jugador del Atlético de Madrid ha publicado un bonito post en el que agradece a la vida por haber puesto en su camino a María. "No pares de sonreír que aquí seguiremos luchando por ti", ha señalado, junto a una imagen en la que abraza a la pequeña en un acto en el que hace dos meses presentaron un cuento infantil solidario.

En ese acto también estuvo el torero Gonzalo Caballero, que posiblemente ha sido la personalidad española que más tiempo y más publicaciones 'online' ha compartido con María Caamaño. El diestro madrileño ha confesado este jueves tener "el corazón roto y el alma partida".

En su mensaje en la red social Instagram aseguró que este miércoles pudo darle un "último beso" a la salmantina y reflexiona sobre la "explicación" que puede tener "tanto dolor". "Dios te envió a este mundo con una misión y era enseñarnos que ante la mayor adversidad siempre había que sonreír e intentaré estar a la altura de ello", asevera.

Gonzalo Caballero aprovecha para dar las gracias a todas las personas que ayudaron a María en su "lucha" contra el sarcoma de Ewing y recalca que "los médicos dijeron que no duraría más de 15 días y sonrió durante 2.392".

LA "FAMILIA ROJIBLANCA", MUY PRESENTE

El torero compartía también 'colores' rojiblancos con la pequeña y el club madrileño ha publicado mensajes en sus redes para mostrar el dolor de "toda la familia rojiblanca" por la pérdida de su joven aficionada, así como transmitir las condolencias a sus familiares y amigos. Junto a estas palabras, una imagen de María en la grada del estadio Metropolitano de Madrid besando el escudo de su 'Atleti'.

De hecho, una de las últimas publicaciones en la cuenta de Instagram que llevaba la familia de María (@mariacmfutbolera) está tomada en el hospital junto a su hermana Lucía y, de fondo, se observa la retransmisión del partido de la Liga de Campeones en el que el Atlético de Madrid logró este martes clasificarse para las semifinales.

El entrenador del primer equipo, Diego Pablo Simeone, ha sido otro de los que ha mostrado sus condolencias con un mensaje en Instagram. Otros futbolistas, entre ellos, el también campeón de Europa Marc Cucurella, el atlético José María Giménez, o el burgalés, jugador del Getafe, Diego Rico, se han sumado a las condolencias.

También lo han hecho clubes de fútbol como el Getafe, el Real Valladolid, Burgos CF, Zamora CF, y los salmantinos Unionistas, Salamanca UDS y Guijuelo; o la Federación de Fútbol de Castilla y León, que ha compartido una foto de la ficha de María en categoría prebenjamín.

Fuera del ámbito deportivo, la política también ha recordado la "valentía" y la "fuerza" de María Caamaño y en ese sentido han publicado mensajes en redes sociales el presidente en funciones de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que el pasado mes de noviembre recibió a la pequeña en su despacho y que unos meses antes le había entregado el premio Castilla y León de los Valores Humanos y Sociales 2024.

También han compartido sus condolencias el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo; el secretario general del PSOECyL, Carlos Martínez; o el expresidente del Gobierno de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, entre otros.