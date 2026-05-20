Adjudicadas, por 966.281 euros, las obras del parque de Würzburg con una rana de 7 metros para juegos infantiles

Recreación de la rana que se instalará en el centro de la zona de juegos infantiles del Parque Würzburg de Salamanca. - AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA

SALAMANCA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca ha adjudicado las obras para renaturalizar el parque Würzburg y ampliar su zona de juegos infantiles, con protagonismo para una rana de siete metros de altura, con un presupuesto de 966.281,80 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses.

Esta iniciativa está incluida en el Plan de Actuación Integrado (PAI) 'CoNEcta Salamanca', centrado en los barrios de Garrido Norte y Sur, Chinchibarra, Estación y Salesas, que forma parte de la Estrategia de Desarrollo Integrado Local (EDIL) de la ciudad, materializada en su Agenda Urbana, tal y como han señalado desde el Ayuntamiento de Salamanca en un comunicado recogido por Europa Press.

Está cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), cuyo objetivo es fomentar el desarrollo sostenible y la cohesión económica, social y territorial de Salamanca, en el marco del Programa Operativo Plurirregional del Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

Para el desarrollo de 'CoNEcta Salamanca', el Ayuntamiento contará con un presupuesto total de 15.227.851 euros de los que el 60 por ciento son aportados por el FEDER. El parque de Würzburg, construido en los años 80 como símbolo de hermanamiento de esta ciudad alemana con Salamanca, fue remodelado en el año 2009 para hacer más accesibles y naturales sus cuatro hectáreas de superficie.

En la parte central se mantuvo una zona pavimentada que simula el callejero del casco histórico de Würzburg.

Para reverdecer este espacio con exceso de hormigón y escasez de sombras, que favorece el efecto 'isla de calor', se ha proyectado una renaturalización con 40 nuevos árboles y 3.100 arbustos acompañada de una nueva zona de ocio para que el parque de Würzburg amplíe su función ecológica como pulmón urbano y al mismo tiempo sea una infraestructura verde lúdica y saludable.

En concreto, se crearán parterres en línea desde el exterior hasta el centro del parque, creando franjas de arbolado mediante arces con alcorques de arbustivas y renovando el pavimento por losas de color verde que eviten escorrentías y mejoren la accesibilidad para personas con discapacidad o movilidad reducida.

La incorporación del arbolado es compatible con la práctica del patinaje que actualmente se realiza en esta superficie, dado que los espacios entre árboles seguirán pavimentados, y se buscará que la cruz de los arces sea lo más alta posible, de cara a que el desarrollo de cada ejemplar no interfiera con las personas cuando patinan.

En el acceso principal al parque, actualmente asfaltado, se introducirán grandes parterres de plantas arbustivas entre los elementos biosaludables.

Y en la zona norte del parque, se cubrirán todos los muretes existentes en los paseos con vegetación arbustiva gracias a la creación de una nueva jardinera corrida en todo su perímetro.

Todo ello, de acuerdo con Savia, la Estrategia de Infraestructura Verde de Salamanca, con especies de bajo consumo hídrico para favorecer el ahorro de agua, que supondrán al mismo tiempo una variedad cromática para mejorar la estética paisajista del entorno durante las diferentes estaciones del año, para favorecer la conectividad y los beneficios para la salud que generan los servicios de los ecosistemas.

A este incremento de las zonas verdes se unirá la creación de un estanque de 150 metros cuadrados con cascada junto a la zona de juegos infantiles, similar al construido en el Parque Botánico de Huerta Otea, como generador de biodiversidad en la zona para proporcionar beneficios a la salud urbana a través de más nutrientes en subsuelo del parque y la presencia de especias de fauna que contribuyen a luchar contra las plagas como insecticidas naturales.

Una de las señas de identidad del proyecto de mejora del parque de Würzburg será un gran juego infantil con forma de rana de casi siete metros de altura y de 170 metros cuadrados de planta, con capacidad para más de 200 menores.

Inspirado en el famoso anfibio de la fachada histórica de la Universidad de Salamanca, uno de los símbolos de la ciudad, este gran 'combi' estará formado por paneles poligonales en tonos verdes.

La elección de formas angulares y colores refuerza su visibilidad sobre la gran plataforma, convirtiéndolo en el punto de referencia de todo el parque.

Desde su boca emergerá a modo de lengua un tobogán tubular cerrado, desde ambos laterales salen dos toboganes abiertos más pequeños y en la parte trasera se incluyen cuerdas verticales e inclinadas bajo el abdomen fijadas al suelo, incorporando esferas y discos insertados a diferentes alturas.

En su interior cuenta con tres plataformas situadas a diferentes alturas con varios trepas inclinados como elementos de conexión.

La barriga de la rana cuenta con diferentes presas de escalada en toda la superficie que hace que se pueda ir trepando a través de ella para acceder a puntos de conexión que llevan o bien a las diferentes plataforma o a las cestas colgantes que tiene en su interior.

En total, el interior cuenta con nueve trepas inclinados, tres cestas nido y tres escaleras.

La rana, han apuntado desde el Ayuntamiento, "no sólo es un juego físico, sino también un elemento de educación ambiental, que conecta a las niñas y niños con la biodiversidad local y estimula el respeto por los seres vivos".

En las inmediaciones se habilitará también una fuente de suelo de 180 metros cuadrados con 24 chorros y juegos de agua y luz, pensada para dinamizar el uso social del espacio y aportar frescor ambiental, lo que contribuirá por tanto a reducir la temperatura en verano.

Además, ocho nuevas pérgolas verdes cubrirán las zonas de bancos de hormigón que existen detrás del bar.

Estas estructuras vegetales proporcionarán sombra natural, reduciendo el efecto 'isla de calor' y mejorando la habitabilidad en verano e invierno. Estarán formadas por vigas de madera natural en color castaño en las que se plantarán trepadoras.

Finalmente, a lo largo de todo el parque se instalarán 18 bancos y papeleras, así como 18 farolas con tecnología eficiente para favorecer el ahorro energético y seguir los criterios de respeto por el medio ambiente que actualmente proporcionan beneficios a la salud urbana y, por tanto, a la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.