Admitida a trámite una demanda contra el Ayuntamiento de Boecillo por incumplir la ley de bienestar animal.

VALLADOLID 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 2 de Valladolid ha admitido a trámite la demanda presentada por la Asociación Animal Manuma contra el Ayuntamiento de Boecillo por lo que la entidad animalista califica como una "grave dejación de funciones" y un incumplimiento sistemático de la Ley 7/2023 de protección del bienestar animal.

La demanda llega tras más de dos años en los que la asociación ha remitido al Ayuntamiento de Boecillo informes, avisos y solicitudes formales alertando sobre la situación crítica de las colonias felinas del municipio y de la falta de protocolos municipales para prestar atención a animales abandonados o heridos. "No se trata solo de incumplir la ley; estamos hablando de animales que han quedado sin asistencia veterinaria causando su muerte. Boecillo no puede seguir mirando hacia otro lado", señalan desde la asociación a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Según Manuma, "tras múltiples intentos de colaboración, reuniones solicitadas y otras propuestas, el consistorio ha ignorado estas advertencias de forma reiterada", y subraya que la vía judicial ha sido el último recurso tras agotar todas las vías de diálogo.

La Ley 7/2023 establece que los ayuntamientos deben contar con programas de gestión ética de colonias felinas (método CER), atención veterinaria básica, servicios de recogida y mecanismos de respuesta ante situaciones de riesgo.

Para Manuma, "el Ayuntamiento de Boecillo lleva demasiado tiempo incumpliendo estos mínimos legales". "Esta demanda no es un gesto, es una necesidad. Los animales del municipio de Boecillo no pueden seguir dependiendo exclusivamente del tiempo y del dinero del voluntariado cuando existe una obligación legal del Ayuntamiento", censuran.

La Asociación Animal Manuma reafirma su compromiso de vigilar el cumplimiento de la normativa vigente en las administraciones de toda la provincia y mantiene su total disposición a colaborar con cualquier consistorio que desee implementar políticas éticas de bienestar animal.