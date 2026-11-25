BURGOS 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Burgos y la Escuela Profesional de Danza de Castilla y León Ana Laguna celebrarán el próximo 16 de diciembre la gala solidaria 'La danza es vida', cuyos fondos se destinarán de forma íntegra a la investigación.

El espectáculo contará con dos funciones, a las 18.30 y a las 20.30 horas, y las localidades ya se encuentran disponibles a un precio de 16 euros, según han informado los organizadores este miércoles, 25 de noviembre, en la presentación.

En el acto ha participado el presidente de la AECC en Burgos, Eduardo González, quien ha subrayado que el cáncer constituye el "mayor problema sociosanitario" de España, donde este año se diagnosticarán alrededor de 300.000 nuevos casos.

Ante estas cifras, González ha insistido en que la ciencia representa el único camino para lograr la curación o, al menos, conseguir tratamientos "más benévolos" para los pacientes.

En este sentido, ha recordado que uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres padecerá la enfermedad a lo largo de su vida, por lo que ha apelado a la implicación ciudadana en iniciativas que combinan solidaridad y convivencia.

La AECC ha lanzado recientemente una convocatoria nacional de ayudas por valor de diez millones de euros, consolidándose como la entidad privada que más recursos destina a la investigación oncológica en el país.

En el caso concreto de la sede burgalesa, el ejercicio se cerrará con una aportación superior a los 330.000 euros, frente a los más de 262.000 euros del año anterior, lo que eleva la contribución acumulada en los últimos seis años hasta los 1,6 millones de euros.

El presidente provincial ha agradecido el respaldo continuo de los socios y del público burgalés, así como el patrocinio de Grupo Villarce y BigMat Fontecha, cuya colaboración permite que la recaudación íntegra de las entradas revierta en la asociación.

En la presentación de la gala también han participado por parte de la Escuela Profesional de Danza 'Ana Laguna', la responsable de producción, Noemí García, y el coordinador de talleres y profesor de danza contemporánea, Francisco Javier González Macías.