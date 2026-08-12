Los aeropuertos de CyL transportaron 19.510 pasajeros en julio con incrementos en los cuatro

Archivo - Imagen de archivo del aeropuerto de Valladolid - AENA - Archivo

VALLADOLID, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los cuatro aeropuertos de Castilla y León transportaron un total de 19.510 viajeros el pasado mes de julio, con crecimiento en todos ellos con respecto a los datos de 2025 y con el de León a la cabeza, con 8.481 pasajeros, por delante de Valladolid, con 8.056; Salamanca, con 2.925, y Burgos, con 48, en un periodo en el que no se han registrado operaciones de mercancías.

En términos porcentuales, han ganado pasajeros el aeropuerto de Burgos, con un 242,9 por ciento, al pasar de una cifra muy baja en julio de 2025 a 48 en 2026. El aeródromo de Valladolid también tuvo un crecimiento destacable de un 49,4 por ciento con respecto a 2025; mientras que el de León mejoró sus datos un 4,4 por ciento y el de Salamanca apenas aumentó un 0,9 por ciento.

Respecto al acumulado de los siete primeros meses de 2026, los cuatro aeropuertos de Castilla y León han transportado 110.691 pasajeros, con Valladolid como principal infraestructura al sumar 62.588 viajeros, seguido de León, con 38.734; Salamanca, con 7.794, y Burgos, con 1.575.

En el acumulado anual, el aeródromo que más crece es el de Salamanca, con un 48,5 por ciento más que en el mismo periodo de 2025; por delante del de Valladolid, con un 32,7%. Por el contrario, pierden viajeros tanto el aeropuerto de León, con un 3,6 por ciento menos; y el de Burgos (-34,1%).

En cuanto a las operaciones, Burgos ha vuelto a encabezar la actividad durante el mes de julio con 2.115 movimientos, un 8,3 por ciento más que un año antes.

Le siguen Salamanca, con 1.062 operaciones (-14 por ciento); Valladolid, con 679 (-10,4 por ciento), y León, con 533 (+40,3 por ciento). En el acumulado de enero a julio, Burgos suma 10.387 operaciones (-6,9 por ciento); Salamanca, 5.858 (-1,4 por ciento); Valladolid, 3.503 (+0,1 por ciento), y León, 1.932 (-13 por ciento).

Ninguno de los cuatro aeródromos ha registrado tráfico de mercancías ni en julio ni en el conjunto del año.

Los aeropuertos de la red de Aena en España cerraron el mes de julio con un total de 34,4 millones de pasajeros, lo que representa un incremento del 5% respecto al mismo mes del año anterior, según informó este miércoles el gestor aeroportuario que constata una leve desaceleración en el ritmo de crecimiento.