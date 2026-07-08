Afecciones al tráfico por la obra del paso inferior de la LE-20 con La Granja (León) los días 13, 14 y 15 de julio

LEÓN 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las obras del paso inferior en la LE-20 con La Granja que ejecuta el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en León conllevarán afecciones al tráfico en la zona durante los días 13, 14 y 15 de julio.

Concretamente, las tareas se centrarán en la construcción de un anillo interior en la glorieta existente, el asfaltado completo de la misma y la reparación mediante parcheo con hormigón de la calle La Granja.

La Policía Local del Ayuntamiento de León coordinará los cambios en la circulación conforme a las tareas planeadas por la empresa que ejecuta las obras. Por ello, para el 13 de julio prevén afecciones puntuales por movimientos de maquinaria y camiones, jornada en la que construirán un anillo interior en la glorieta existente.

El 14 de julio los trabajos se centrarán en el asfaltado. Por ello, la calle La Granja estará cortada en su tramo de acceso que va de la glorieta del espacio comercial Reino de León hasta la incorporación a la LE-20 y también está previsto el corte del carril interior de la glorieta. Estas afecciones se mantendrán durante la noche del 14 al 15 de julio, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

El miércoles día 15 está previsto que continúen las tareas de asfaltado, por lo que se mantendrá el corte de la calle La Granja en el tramo indicado. Además, se cortarán los accesos al Camino del Vago y a la carretera LE-5508 (acceso a la gasolinera Valcarce).

Una vez finalizados los trabajos, la Policía Local procederá a restablecer la circulación con seguridad. Los conductores encontrarán señalización informativa en los tramos previos a la zona afectada por las obras.

USO DE VÍAS ALTERNATIVAS

En este contexto, la Policía Local de León recomienda a los conductores utilizar vías alternativas, preferentemente la LE-30 o el eje sur de la ciudad con el fin de minimizar las afecciones al tráfico derivadas de los trabajos.

Asimismo, reforzarán el servicio policial en la zona de intervención para garantizar la adecuada vigilancia, regulación y control de la circulación durante el desarrollo de las obras.