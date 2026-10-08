Agentes medioambientales de CyL plantean movilizaciones ante la "dejadez de la Junta": "No vamos a hacer guardias"

Agentes medioambientales, antes de la asamblea en Valladolid. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes medioambientales de CSIF, APAMCYL-USCAL, UGT y CCOO han advertido a la Junta que su "dejadez" e "inacción" ante los problemas que reivindica el sector llevará a movilizaciones en toda la Comunidad como la anunciada en León de dejar de hacer guardias a partir del 12 de octubre, fecha en la que finaliza la Época de Peligro Alto de Incendios (EPA).

"Es una de las cuestiones que llevamos a la asamblea de hoy en Valladolid y que ya se han aprobado en otras como hicieron los compañeros de León. Esta es solo una de las medidas que vamos a llevar a cabo a nivel autonómico no solo a favor del colectivo, sino también para mejorar el servicio al ciudadano y el cuidado de nuestro medio ambiente", ha apuntado Francisco José Comuñas, de UGT.

En el debe de la Administración autonómica está su "dejadez" en aspectos como la reetructuración del Cuerpo de Agentes Mediomabientales, tal y como ha apuntado Marcelino Arribas, de CSIF, que recuerda que la proposición de Ley impulsada con el Grupo Mixto ya se quedó en el camino en la anterior legislatura "por falta de tiempo" y confía en que ahora salga adelante.

"Esta propuesta recoge todas las cuestiones más importantes para el colectivo, como puede ser la reestructuración del Cuerpo de Agentes Medioambientales, el paso al Grupo B, una nueva formación dentro de una escuela autonómica de Castilla y León, también una mejora en la seguridad", ha argumentado para recordar que obedece a una "obligación legal" tras la aprobación de la ley nacional y que tenía que haberse puesto en marcha "en noviembre del 2025".

También reclaman un decreto de guardias forestales "actualizado" ya que el vigente data de 2004. "Con los incendios que hemos tenido y la Junta no ha aprendido nada. Tenemos una normativa obsoleta y queremos un sistema permanente tanto de medios de extinción como de guardias de incendios", ha añadido Comuñas que ha avisado que desde el 13 de octubre "Castilla y León quedará abandonada a su suerte".

Desde CCOO, Leo Hernández ha puesto el foco en otra norma "obsoleta" como es el reglamento de agentes medioambientales que lleva "más de 25 años en vigor" cuando las condiciones del año en el que se aprobó no son "las mismas que tenemos ahora" lo que profuce, a su juicio, en una "inseguridad jurídica brutal".

Por último, desde APAMCYL-USCAL, Diego Burgos ha reivindicado protocolos de trabajo "uniformes" para todas las provincias, al señalar que la Junta "ni los cumple ni los quiere cumplir", para abundar en el alto grado de interinidad en el colectivo, formado por unos 850 agentes. "Todos los años tenemos el mismo problema. Ahora el día 12 acabamos la EPA, que es la época de peligro alto de incendios, se van a olvidar de cubrir esas plazas y el año que viene, cuando llegue la nueva EPA del año 2027, va a tener que meter deprisa y corriendo interinos porque no cubre de forma eficiente las RPTs (relación de puestos de trabajo) de todas las provincias", ha finalizado.