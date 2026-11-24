El acusado, de azul, junto a un intérprete de árabe, en el banquillo de la Audiencia de Valladolid donde ha quedado visto para sentencia el juicio por tentativa de homicidio. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

"¡Si no me tiro al suelo me hubiera arrojado al río porque es un hombre muy fuerte, y yo no sabía nadar!", ha asegurado, entre sollozos, la mujer de origen marroquí que el pasado mes de abril luchó por su vida para evitar que un hombre de su misma nacionalidad, afectado por delirios psicóticos, la tirara al Pisuerga tras interceptarla a la altura del puente de Arturo Eyries en Valladolid al confundirla con su exmujer, de la que estaba convencido de que le había hecho algún tipo de magia negra.

Dado su todavía hoy estado de nerviosismo, la víctima ha declarado este martes en la Audiencia de Valladolid por videoconferencia, desde una sala anexa, para reiterar que su agresor, Radoune El Y, trató de acabar claramente con su vida el día 15 de abril del presente año cuando, sobre las 11.30 horas, la abordó en dicho puente al poco de salir de la consulta del médico a la que había acudido en el Centro de Salud Arturo Eyries.

La mujer, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha explicado que transitaba por la Avenida del Campo tras recibir consulta médica y se encontraba hablando por teléfono con su hija, a la que estaba contando lo que le había dicho el médico, cuando sintió que alguien la seguía y se ponía a su altura. La víctima, tocada con su velo habitual, se echó para atrás, cruzó al otro lado pero su perseguidor volvió a acercarse a ella y fue entonces cuando, ya en el puente, la cogió fuertemente del brazo y le propinó un primer puñetazo en la cara.

"Tiraba de mi abrigo con el propósito de arrojarse al río por la barandilla del puente. Era muy fuerte y si no me llego a tirar al suelo me hubiera arrojado al río", ha insistido la mujer, quien ya en el suelo, tal y como ha añadido, fue agredida por su asaltante con patada y puñetazos, hasta que pudo ser auxiliada por otras tres mujeres y un policía nacional en prácticas que en ese momento practicaba footing y quienes, entre todos, consiguieron que el hoy acusado no lograra su propósito.

La agredida sufrió un traumatismo craneal, sin lesiones óseas, así como la inflamación de su órbita ocular izquierda, un eritema en su brazo izquierdo y dolor en un hombro, lesiones por las que, sin embargo, la afectada se ha negado a reclamar compensación económica alguna. "¡Lo único que quiero es justicia, volver atrás y que esto no hubiera ocurrido. No quiero dinero, sólo quiero estar bien, no quiero nada de él!", ha insistido entre lágrimas la mujer.

"QUIERO VOLVER A MARRUECOS"

Por su parte, el autor de los hechos, quien reside en España desde hace seis años, ha alegado que por aquellas fechas se encontraba "muy mal de la cabeza" porque "veía cosas y escuchaba voces" y que, por tal motivo, no recuerda nada de lo sucedido. Sí se ha pronunciado ya a favor de su expulsión de España con el fin de retornar a Marruecos, su país de origen.

Durante la vista, han testificado también las tres mujeres y el agente de la Policía Nacional en prácticas que acudieron en auxilio de la víctima, todos ellos coincidentes en que el agresor actuaba como si hubiera perdido la cabeza y en todo momento se mostró "extremadamente violento, estaba fuera de sí y con un comportamiento irracional".

Las tres mujeres, dos de ellas hermanas y una amiga, han relatado que vieron los primeros puñetazos y cómo el acusado tiraba del abrigo de la mujer con el claro propósito de tirarla al río desde el puente, algo que no pudo, han certificado las tres, porque la agredida se tiró al suelo y se colocó en posición fetal, y todo ello mientras su asaltante no cesó de propinarle golpes. "La insultaba, la amenazaba...fue una situación muy desagradable, daba mucho miedo", ha matizado una de las testigos, mientras que otra ha recordado que el agresor no cesaba de gritar "¡al río, al río, al río!"

El agente en prácticas de la Policía Nacional a quien pilló dicha escena mientras practicaba footing ha manifestado que se interpuso entre la víctima y el acusado para que éste dejara de agredirla. No llegó a presenciar el intento de arrojarla al río, pero sí ha apuntado que solicitó el apoyo de un inspector que pasaba en este momento por el lugar en su vehículo patrulla y que fue su compañero quien redujo a Radoune El Y. tras "engrilletarle" las manos por la espalda.

Otros funcionarios de la Unidad de Intervención Policial (UIP) que acudieron igualmente en apoyo y que trasladaron al citado individuo hasta dependencias policiales han indicado que al cotejar los datos del detenido pudieron comprobar que el mismo había sido detenido el día anterior por un robo con violencia de un teléfono móvil.

"DELIRIOS DE PERSECUCIÓN MÍSTICO-RELIGIOSA"

Un informe pericial ratificado en sala por dos médicas-forenses establece que el acusado es inimputable debido al trastorno mental que padece, producto de "delirios de persecución mística-religiosa que le llevan a creer que su exmujer le estaba haciendo algún tipo de magia". Tal circunstancia le induce a confundir a personas e identificarlas erróneamente como su expareja, de ahí, como así han dictaminado, que el día de los hechos el acusado no fuera consciente de la ilicitud de sus actos.

Los forenses han aconsejado someter al acusado a tratamiento ambulatorio, "con un riguroso seguimiento para garantizar que sigue la medicación", y en caso de producirse un nuevo brote psicótico, proceder a su internamiento.

Por tal motivo, tanto la fiscal del caso como el letrado de la defensa consideran que los hechos son constitutivos de un delito de tentativa de homicidio pero, sin embargo, coinciden en que el ocupante del banquillo debe ser absuelto. La acusadora pública se ha mostrado partidaria de someter al acusado a tratamiento médico por espacio máximo de cinco años, con la posibilidad de sustituir esta medida por la expulsión del mismo a su país de origen, mientras que su letrado aboga por un internamiento preventivo hasta poder materializar de forma efectiva el traslado forzoso de su cliente a Marrueco.