Agricultura eleva del 10 al 25% la subvención a seguros agrarios para jóvenes agricultores y ganaderos

Archivo - Un joven agricultor trabajando en el campo. - UNIÓN DE UNIONES - Archivo

VALLADOLID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha incrementado del 10 al 25 por ciento el porcentaje de la subvención destinada a la contratación de seguros agrarios para jóvenes agricultores y ganaderos. Esta modificación de las bases reguladoras de la ayuda se ha publicado este lunes en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL).

Con esta medida, según han informado fuentes de la Junta, el Ejecutivo busca establecer incentivos que "favorezcan" el relevo generacional en el sector primario e incrementen el número de profesionales que suscriben pólizas para proteger sus producciones. El aumento del porcentaje de las primas para los jóvenes se suma a los incrementos practicados en los últimos ejercicios, que han alcanzado los 15 millones de euros en la convocatoria de 2025.

Para beneficiarse de esta subvención adicional, los jóvenes agricultores deben comprometerse a mantener la suscripción del seguro durante un periodo ininterrumpido de cuatro años.

Podrán acogerse a esta ayuda las personas físicas que sean titulares de explotaciones agrarias ubicadas en Castilla y León y tengan la consideración de joven agricultor. La convocatoria actual para la contratación de estos seguros permanecerá vigente hasta el 31 de mayo del presente curso.