Agroseguro estima en 10.000 hectáreas las afectadas por el pedrisco en CyL durante el mes pasado y principios de este

VALLADOLID 13 May. (EUROPA PRESS) -

La Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados (Agroseguro) estima en unas 10.000 hectáreas las afectadas por las tormentas de pedrisco de abril y mayo y que han provocado daños, sobre todo, en frutales, cultivos herbáceos, hortalizas y uva de vino.

Los principales episodios de pedrisco se produjeron a lo largo de la última semana abril y los primeros días de mayo. El del día 28 de abril afectó a una franja territorial concreta definida entre el municipio de Alar del Rey, en Palencia, y el de Villadiego, en Burgos. Los principales cultivos afectados fueron los herbáceos, con una superficie reclamada, hasta ahora, de 2.500 hectáreas, señala a través de un comunicado recogido por Europa Press.

A continuación, el episodio del 29 de abril afectó al municipio de Rueda, en Valladolid (con la uva de vino como principal cultivo afectado), y al municipio de Madrigal de las Altas Torres, en Ávila (con los cultivos herbáceos como los más dañados). En total, las tormentas ocurridas durante ese día afectaron a 2.700 hectáreas.

A estos daños hay que sumar otras 1.000 hectáreas reclamadas repartidas entre producciones de remolacha, uva de vino y cultivos herbáceos por episodios tormentosos ocurridos en León (comarca El Páramo) los días 27 de abril y 2 de mayo, concluye a.