Aguilar acoge este domingo la segunda prueba del 'Palencia legua a legua' con la participación de más de 900 corredores

PALENCIA 23 May. (EUROPA PRESS) -

El circuito 'Palencia Legua a Legua' regresa en esta décimo quinta edición a Aguilar de Campoo y este domingo más de 900 inscritos participarán en la segunda prueba tras la celebrada hace 15 días en Grijota.

Las inscripciones a esta prueba se mantendrá abierta hasta el mismo domingo hasta las 10:030 horas, tanto para esta carrera como para el resto de pruebas del Circuito.

Aguilar de Campoo presenta un circuito de 5.700 metros -dos vueltas de 2.850 metros- que es bastante llano y recorre todo el casco urbano, pasando por las zonas más emblemáticas de la localidad, como el Arco de Reinosa, el Arco de la Tobalina y el Arco Eras del Portazo, con salida y meta en la Plaza de España.

A la conclusión de la prueba principal, con salida a las 11:00 horas, se celebrarán las carreras infantiles, que actualmente cuentan con cerca 400 inscritos entre todas sus categorías (Sub 16, Sub 14, Sub 12, Sub 10 y minibenjamines.

En torno a las 12:30 horas tendrá lugar la entrega de premios, en la que habrá trofeo para el primer atleta clasificado y medalla para el segundo y tercero de cada categoría y sexo, que lo deberán recoger personalmente.

Tras la celebración de esta segunda prueba, el Circuito llegará quince días después a Amusco (8 de junio) y concluirá en Villamuriel de Cerrato el 22 de junio.