Ainhoa Arteta, Al Di Meola y el Orfeón Donostiarra, en el 51 Festival Museg del 15 de julio al 8 de agosto

La directora, Noelia Gómez, en la presentación del 51 Festival Museg. - AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA

SEGOVIA 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Música de Segovia, Museg, celebrará del 15 de julio al 8 de agosto su 51 edición, con una programación en la que destacan las actuaciones de Ainhoa Arteta, Al Di Meola y el Orfeón Donostiarra, en diferentes escenarios de la provincia.

El Museg 2026 consta de 31 espectáculos en 18 espacios de la capital y la provincia, según ha relatado su directora, la gerente de la Fundación Don Juan de Borbón, Noelia Gómez.

A la presentación han acudido, a la Sala Capitular de la Catedral, el alcalde de Segovia y presidente de la Fundación Don Juan de Borbón, José Mazarías; el vicepresidente primero de la Diputación y diputado de Cultura, José María Bravo; la delegada territorial de la Junta, Raquel Alonso; el presidente de la Fundación Caja Rural de Segovia (entidad patrocinadora privada), Ángel Llorente, y el teniente coronal Bueno, en representación del Real patronato del Alcázar, que han sido recibidos por el prefecto de Música de la Catedral, Alfonso María Frechel.

Entre las figuras confirmadas para esta edición figuran el Orfeón Donostiarra, Al Di Meola, Ainhoa Arteta, Israel Galván, Katia Guerreiro, Judith Jáuregui, Carlos Miguel Prieto, Bernard Foccroulle, el Cuarteto Diotima, KamBrass Quintet y la Compañía Ibérica de Danza.

En su intervención, el alcalde de Segovia ha señalado que el festival convierte a la ciudad "en un gran escenario abierto al mundo" con un programa que "combina excelencia y diversidad", mientras que el diputado Bravo ha destacado que la iniciativa permite "descubrir grandes espacios del patrimonio natural de una manera que favorece el disfrute y la reflexión".

La edición de 2026 comenzará el 15 de julio con una inauguración basada en la participación ciudadana y centrada en uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, el valor de la paz.

Posteriormente, a las 20.30 horas, la Plaza del Azoguejo acogerá 'Ensayar la paz', una coreografía de participación ciudadana creada por la coreógrafa argentina Agustina Sario. A las 21.30, la ciudad se transformará en escenario de un concierto de campanas, 'Misterium', dirigido por el compositor Llorenç Barber, en el que participan campanarios de 16 iglesias de la ciudad y los arrabales, cuyos sonidos resonarán por toda la parte antigua de la capital.

La coordinadora Noelia Gómez ha explicado que el público podrá decidir cómo escuchar este concierto, "si permanecer en un punto fijo o crear su propia ruta por la ciudad mientras las campanas suenan desde los campanarios".

Así, ha resaltado que el sonido de la campana constituye uno de los ejes simbólicos de esta edición, al considerar el reciente reconocimiento como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

También se glosa en el festival el 400 aniversario de la 'Facultad orgánica', obra del músico organista Francisco Correa de Arauxo, sobre el que se basa una parte del ciclo de este año, con el concierto que Bernard Foccroulle ofrecerá el 20 de julio en la Catedral de Segovia, así como la Ruta del Órgano, que incluirá actividades en Marugán, El Espinar, Abades y Segovia y un curso especializado impartido por el propio Foccroulle y Ángel Montero.

El Jardín de los Zuloaga será, por su parte, escenario para la Joven Orquesta Sinfónica de Castilla y León, dirigida por Carlos Miguel Prieto con Judith Jáuregui como solista, que interpretará 'Noches en los jardines de España' en el marco del 150 aniversario del nacimiento de Manuel de Falla. Le seguirán Israel Galván el 17, Katia Guerreiro el 18, la Compañía Ibérica de Danza el 24, Al Di Meola el 25 y el Orfeón Donostiarra el 26 de julio.

La delegada de la Junta, Raquel Alonso, ha subrayado que la participación de la Joven Orquesta Sinfónica responde al compromiso de la Junta de Castilla y León de "acercar la excelencia musical a todos los espacios y municipios" de la comunidad y de retener el talento local.

'MUSEG AL NATURAL'

Por otro lado, la sección 'Museg al Natural' extenderá la programación a entornos paisajísticos de la provincia, como ha relatado el vicepresidente de la Diputación, que este año incluye en el circuito al Centro Recreativo El Bardal de Prádena, Yanguas de Eresma y la Torre Martina de Ayllón.

El festival concluirá el 8 de agosto en el Castillo de Turégano con un concierto lírico de Ainhoa Arteta y Luis Santana.

Sobre las entradas de pago, el festival mantiene su política de precios con entradas entre 21 y 26 euros para los espectáculos principales, un descuento del 50 por ciento para jóvenes de 13 a 25 años y personas en situación de desempleo, y entradas a cinco euros para niños de tres a doce años. No obstante, Gómez ha recordado que buena parte de las actividades de 'Museg al Natural' y del Festival Joven serán de acceso libre.

Las entradas estarán disponibles desde el 25 de mayo a través de la web museg.org, en la taquilla del Centro de Recepción de Visitantes del Azoguejo y por teléfono en el 921 466 721.