La Alborada de Hontoria y la Cardalalana Teatro protagonizan este fin de semana la Muestra de Teatro de Segovia

La Alborada de Hontoria pondrá sobre las tablas del Teatro Juan de Bravo la obra ‘Yo soy Cristóbal Colón’. - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

SEGOVIA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Juan Bravo de la Diputación de Segovia coge esta semana dos nuevas funciones de la Muestra Provincial de Teatro, que estarán protagonizadas por una de las compañías más veteranas del ciclo, La Alborada de Hontoria, y por Cardalalana Teatro.

Por lo que respecta a La Alborada de Hontoria, dirigida una vez más por Rufino Bravo, quien también se ha encargado de adaptar el texto de Rafael Mendizábal, la agrupación pondrá sobre las tablas este viernes, 14 de noviembre, la obra 'Yo soy Cristóbal Colón'.

Ambientada en los años noventa, la pieza, en la que participan cerca de una decena de personas, está protagonizada por un matrimonio con dos hijos y aborda la ambición de las personas por el dinero y la manera en la que la envidia se convierte en la peor consejera, según ha informado la Diputación en un comunicado recogido por Europa Press.

Por su parte, Cardalalana, que, dirigida por Álvaro Fraile, ya se ha convertido en una agrupación fija de los ciclos teatrales de la provincia, apostará el domingo 16 por revivir 'La vida de Brian', el mítico largometraje de los Monty Python.

Con Felipe Gómez-Perretta como Brian, y parte de la familia de Julio Michel dentro de un elenco compuesto por más de una veintena de intérpretes, Cardalalana contará cómo es la vida de quien, al nacer el mismo día que Jesucristo, ve cómo su vida, paralela a la de este, se llena de desgraciados y tronchantes acontecimientos mientras el pueblo entero lo confunde con el Mesías.

Con humor, ingenio, gracia y descaro, pero también con respeto, la agrupación se adentrará en los principales conflictos humanos, políticos y religiosos, buscando que el público reflexione y ría a partes iguales.

Mientras la función de La Alborada de Hontoria comenzará a las 20.30 horas del viernes, la de Cardalalana comenzará a las 19.00 horas del domingo. Todas las entradas están vendidas para ambos días.