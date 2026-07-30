Alcalde de Navaluenga (Ávila) avisa de que queda "lo peor" y reclama "ayuda de todos" para la reconstrucción

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una visita al Puesto de Mando Avanzado por el incendio forestal de Burgohondo, saluda al alcalde de Navaluenga. - Mateo Lanzuela - Europa Press

ÁVILA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Navaluenga (Ávila), Armando García, ha advertido hoy de que ahora "queda lo peor", la "reconstrucción" de los municipios afectados por el incendio de Burgohondo por lo que ha reclamado "ayuda de todas las administraciones" para llevarla a cabo.

Así se ha pronunciado en una breve declaración durante la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al Puesto de Mando Avanzado (PMA) de Navaluenga, donde ha agradecido la "sensibilidad" ante este "terrible incendio" que ha asolado la provincia y que les había puesto "en serios aprietos".

"Ahora queda lo peor, la reconstrucción, nos queda volver a la normalidad y vamos a necesitar una ayuda evidente por parte de todos. También a los medios de comunicación quiero dar las gracias por haber sido vectores de la información, por haber estado siempre al lado nuestro y también os voy a pedir que no nos dejéis, que esto tiene que seguir adelante. Necesitamos que difundáis también esta reactivación de todo el tejido de nuestra provincia y que de alguna forma vayamos todos de la mano", ha abundado.

Por último ha mandado "solidaridad y apoyo" a Zamora y Portugal, afectados en las últimas horas por el fuego.