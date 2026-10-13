Álex Clavero, Susi Caramelo, 'Trancas' y JJ Vaquero en un 'Festival del Humor' de Valladolid en noviembre

El concejal Alejandro García Pellitero presenta el Festival del Humor en Valladolid. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid impulsa la segunda edición del 'Festival del Humor', una iniciativa que, del 9 al 15 de noviembre una programación con once propuestas de humor, monólogos y también para el público infantil, que contará con personalidades como Álex Clavero, Susi Caramelo, Juan Ibáñez --voz de 'Trancas' en El Hormiguero-- y JJ Vaquero, entre otros.

La programación se ha presentado este martes en el Ayuntamiento de Valladolid con la participación del concejal de Medio Ambiente, Alejandro García Pellitero; con representación de los promotores del programa, 'Desafío Solidario', y el presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer en Valladolid, Artemio Domínguez, ya que parte de la recaudación benéfica se dedicará a apoyar la investigación sobre esta enfermedad.

Todo ello se apoya en el sello 'Misión Climática', la iniciativa europea en la que participa el Ayuntamiento de Valladolid y que parte con el objetivo de que la ciudad sea climáticamente neutra en 2030.

El II Festival del Humor combinará, así, el "talento de reconocidos humoristas" con la difusión de los retos climáticos que la ciudad afronta en el horizonte 2030.

A lo largo de una semana, la ciudad acogerá once propuestas que combinarán el humor y la divulgación con la concienciación medioambiental y la solidaridad, ya que una parte de los beneficios recaudados se destinará a la lucha contra el cáncer.

El Teatro Calderón será uno de los grandes escenarios del certamen y acogerá dos citas destacadas los días 13 y 15 de noviembre. El espectáculo infantil 'Pica Pica' abrirá la programación en este recinto el viernes a las 19.30 horas con una función destinada al público familiar y con fines benéficos.

Por su parte, el monologuista vallisoletano Álex Clavero presentará su show 'La nueva normalidad' el 15 de noviembre a las 20.00 en este mismo espacio. Las entradas para ambas propuestas ya se encuentran a la venta en la taquilla del recinto y en entradas.cultura.valladolid.es/. Las localidades para la función infantil de Pica Pica tienen un precio fijado de 15 euros, mientras que los pases para el monólogo de Álex Clavero oscilan entre los 15 y los 30 euros.

AUDITORIO DE LA FERIA DE VALLADOLID

El sábado 14 de noviembre, a las 20:30, el Auditorio de la Feria de Valladolid recibirá a la presentadora y humorista Susi Caramelo junto a Juan Ibáñez, conocido por su trabajo como 'Trancas' en El Hormiguero. Las entradas para este pase están disponibles a partir de 26 euros en el portal entradium.com/events/susi-caramelo-y-juan-ibanez-trancas-valladolid

HUMOR EN TODOS LOS BARRIOS

Además de estos eventos, la programación del Festival recalará en distintos barrios de la ciudad con el fin de extender el espíritu del festival y hacer llegar el mensaje divulgativo sobre la Misión a todos los rincones de Valladolid.

Se programan icho espectáculos gratuitos en diversos centros cívicos entre el lunes 9 y el jueves 12 de noviembre, todos ellos a las 19.00 horas con entrada libre hasta completar el aforo disponible, siempre que se recoja la invitación en los centros correspondientes.

El arranque de las actuaciones en los barrios tendrá lugar el lunes 9 de noviembre con Félix el Gato en el Centro Cívico José Luis Mosquera y 'Sr. Corrales' en el recinto de José María Luelmo. El martes 10 continuará la programación con Chely Capitán en el Centro Cívico Bailarín Vicente Escudero y Luis Larrodera en el espacio de Rondilla.

VAQUERO, GRATIS EN SU DELICIAS, SU BARRIO

El miércoles 11 y el jueves 12 de noviembre completarán este ciclo otros nombres de la comedia nacional como Carolina Noriega, que actuará en el Centro Cívico Parquesol y Gele Rodrigo en el del Canal de Castilla el miércoles, mientras que el jueves el monologuista local JJ Vaquero se reencontrará con sus vecinos en el Centro Cívico Delicias.

Cabe destacar que el humorista vallisoletano que participó en la primera edición, se comprometió a ofrecer su espectáculo al público de su barrio de forma gratuita.

El Festival del Humores una acción divulgativa de la Misión Valladolid, un ambicioso proyecto coordinado por la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico, IdeVa, que busca que la ciudad sea climáticamente neutra en el año 2030.

Valladolid se sitúa así al frente de la vanguardia europea en acción climática, promoviendo la transición hacia las cero emisiones en cooperación con otras cien ciudades del continente.

En su condición de proyecto de ciudad, la Misión Climática cuenta ya con más de doscientas entidades adheridas y comprometidas con el avance hacia un modelo urbano más saludable, sostenible y con mayor calidad de vida para todos sus habitantes. La ciudadanía que quiera sumarse a la Misión puede hacerlo a través del enlace https://www.ideva.es/sumatealamision.