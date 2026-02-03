Alfredo Corell ve "preocupante" la bajada de vacunación en sarampión y advierte de brotes si no hay cobertura suficiente

El inmunólogo, catedrático de la Universidad de Sevilla y divulgador científico Alfredo Corell (centro), durante las III Jornadas de Divulgación Científica de la Universidad de León (ULE). - EUROPA PRESS

LEÓN 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El inmunólogo, catedrático de la Universidad de Sevilla y divulgador científico Alfredo Corell ha manifestado este martes que el descenso registrado en los últimos años en la segunda dosis de la vacunación frente al sarampión, la enfermedad infecciosa más contagiosa que existe, resulta "preocupante" y ha advertido que empezarán a producirse brotes en España si no se alcanza una tasa de cobertura "suficiente".

Corell se ha remitido al estudio Cultura Científica en España publicado recientemente por la Fundación BBVA, que refleja que, mientras el 90 por ciento de los ciudadanos considera que la ciencia es interesante y hay que estar informado, únicamente el 5 por ciento llega a un sobresaliente. Según el 5 por ciento de encuestados la tierra es plana y el 12 por ciento cree que ha habido extraterrestes y que los gobiernos lo ocultan.

En este contexto, ha apuntado que desde la pandemia del Covid-19 ha aumentado ligeramente el porcentaje de negacionistas, al tiempo que se ha reducido la tasa de la segunda dosis de la vacuna del sarampión. Mientras que el 97 por ciento de los niños están vacunados con la primera dosis, la tasa se rebaja al 94 por ciento en la segunda.

Este descenso de tres puntos es, según ha explicado, "vital" y en los tres últimos años han aumentado en gran medida los casos de sarampión, lo que ha hecho que la Organización Mundial de la Salud (OMS) haya retirado a España su estatus como país libre de sarampión.

"Esto no significa que sea endémico", ha puntualizado, al tiempo que ha insistido en que la reducción del porcentaje de menores vacunados con la segunda dosis es "preocupante". En este sentido, ha expresado la importancia de que España vuelva a conseguir un 95 por ciento de niños vacunados frente al sarampión.

Esta es la vía para contener la enfermedad infecciosa, que está experimentando un aumento porque la vacuna "no es eficaz" en toda la población. "Hay un porcentaje en el que siempre falla un poquito", ha apuntado y ha añadido que a esta cuestión hay que sumar el hecho de que a España llegan inmigrantes y turistas procedentes de otros países con otra cultura y que no están vacunados. "De las dos fuentes puede venir gente con sarampión y, si no tenemos una tasa de cobertura suficiente, empezará a haber aquí brotes, que es lo que está pasando en los últimos tres años", ha concluido.

Alfredo Corell se ha pronunciado de este modo en León, donde ha participado en la jornada inaugural de las III Jornadas de Divulgación Científica de la Universidad de León (ULE), con la ponencia 'La fuerza y el lado oscuro de la comunicación científica en medios y redes'