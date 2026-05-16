Alianza Verde pide investigar la muerte a tiros de un lobo en Zamora

ZAMORA 16 May. (EUROPA PRESS) -

Alianza Verde ha pedido investigar la muerte a tiros de un lobo en Zamora y ha acusado al Gobierno autonómico que lidera en funciones Alfonso Fernández Mañueco de "persecución irracional" a la especie.

El partido ecologista ha cargado contra la "connivencia" de la Junta con el lobby de la caza y de fomentar el "odio irracional e irresponsable" hacia el lobo, motivo por el que ha reclamado que se deje de perseguir a la especie y colabore con la investigación.

El pasado 8 de mayo, agentes medioambientales de la comarca de Tábara encontraron el cadáver de un lobo abatido a tiros con un rifle, según ha detallado Alianza Verde a través de un comunicado recogido por Europa Press.

El cuerpo del lobo, una especie protegida, fue localizado en el río Esla, junto a la Central Hidroeléctrica de Santa Eulalia de Tábara (Zamora), en las inmediaciones de la Sierra de la Culebra.

Alianza Verde ha recordado que son "numerosas" las ocasiones en que ha denunciado cómo la Administración autonómica "protege los intereses de la caza frente a cualquier otro interés".

Así, el partido ecologista ha recordado cómo desde la Junta se permitió la caza en las zonas devastadas por los incendios del pasado verano, o cómo se decidió autorizar la caza ilimitada de jabalís para hacer frente a la peste porcina.