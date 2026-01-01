Alicia Gallego ve "resurgir" la esperanza "de cambio" entre los jóvenes para Castilla y León

La secretaria general de UPL y procuradora Alicia Gallego en una de sus intervenciones en las Cortes de Castilla y León. - UPL

LEÓN, 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de UPL, Alicia Gallego, ha hecho un balance del recién concluido 2025 como un año que "no ha sido bueno" para el ciudadano por los "grandes desastres" surgidos con los incendios, que han puesto de manifiesto la "dejación" del PP y, en el contexto actual, ve con buenos ojos el "resurgir" de la esperanza "de cambio" para Castilla y León entre los jóvenes.

"Lo mejor dentro de lo lenta que va la economía, dentro de lo lenta que va la evolución, sobre todo es el resurgir un poco de esa esperanza de los jóvenes, esa esperanza de cuando sales a la calle y ves que la gente quiere un cambio", ha puntualizado y ha agregado que la ciudadanía busca "una nueva ilusión".

Según ha destacado en una entrevista concedida a Europa Press, la población, a pesar de saber que las situaciones económica y social no son buenas, sí tiene "esa esperanza de que haya alguien que busque otras políticas que los defienda".

La representante leonesista se ha mostrado convencida de que hay talento entre los jóvenes y se ha mostrado satisfecha con iniciativas como la instalación en León de la Universidad de Medicina, que el próximo curso académico prevé comenzar a funcionar.

"Consideramos que hay talento joven; consideramos que hay ese futuro", ha recalcado, aunque ha precisado que ha sido "un poco ingrato" ver cómo han tenido que "sacrificarse" otras cuestiones para que Medicina se ubicase en León, como el hecho de dar "en contrapartida" a otras ciudades otros estudios de Grado. "Parece que es más un trueque que no una reivindicación que yo creo que nos corresponde", ha apostillado.

"LA FUERZA MÁS VOTADA"

No obstante, ha insistido en lo satisfactorio que resulta ver que todavía en la calle hay "esperanza" de que la UPL "sea la fuerza más votada para un cambio".

En este contexto, ha puesto en valor las mociones aprobadas ya en 70 ayuntamientos en defensa de la creación de una comunidad autónoma propia para la Región Leonesa, que tienen un valor no solamente en el marco de la identidad cultural, sino que supone un derecho que requiere llevar a cabo un cambio dentro del marco constitucional para el que "solamente hace falta la voluntad política".

En cuanto al año que acaba de concluir, Alicia Gallego considera que "no ha sido bueno en general" para los ciudadanos, sobre todo por los "grandes desastres" a causa de los incendios, tanto en el ámbito económico como en el cultural y, especialmente, en el personal. "No solamente es la parte económica de lo que han supuesto 140.000 hectáreas quemadas, sino también la parte cultural, la parte ambiental y sobre todo la pérdida de vidas humanas, que es algo irrecuperable", ha apuntado.

"SE TE CAÍA EL ALMA A LOS PIES"

Los incendios han sido "lo más grave", especialmente desde los puntos de vista emocional y social. "Al llegar allí se te caía el alma a los pies", ha señalado y ha expresado que Castilla y León no estaba preparada para ese desastre al amparo de los medios que tenía la Junta, que "no era ninguno".

En este contexto, ha argumentado que los agentes forestales han reclamado su categoría, sus condiciones y, sin embargo, ha pasado el incendio y siguen todavía esperando una solución. Desde hace tiempo se ponían de manifiesto las necesidades de atender a los profesionales del sector y reconocer su labor y la Junta "nunca vio esta necesidad".

Para Alicia Gallego "lo más grave" de todo este asunto fue la actitud del consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, en el momento en que se produjeron los incendios, que "dice mucho" de quien gobierna Castilla y León o "dice muy poco" de cómo atiende realmente al ciudadano la Junta.

Lo sucedido alrededor de los fuegos indica, según ha determinado, una "dejación" del PP al frente de la Junta durante casi 40 años, al no haber adoptado medidas ni buscado soluciones con precedentes como el incendio de Sierra de la Culebra en 2022. "Ello ya viene a suponer falta de un interés de políticas activas que beneficien al ciudadano", ha recalcado.

LA TASA DE POBREZA, "UN ESCÁNDALO"

A ello hay que sumar, según ha explicado, la situación económica en la que se encuentra el territorio, con una tasa de desempleo que "sigue siendo desastrosa" en León y parecida en Zamora y Salamanca; la despoblación existente y las tasas de pobreza, que son "un escándalo". El hecho de que haya 370.000 personas en la Comunidad en riesgo de exclusión social supone, ha aseverado, que no se pueda estar contentos con las políticas de la Junta.

En este escenario, la UPL afronta 2026 con "mucho trabajo" y desde una visión "responsable", en el sentido de que la formación política, además de su ideología y de sus reivindicaciones más históricas o más sentimentales, debe encarar la gestión orientada al cambio.

La autonomía supone, según ha detallado, una descentralización, una mejora económica y que haya mayor capacidad para instalar industrias "potentes". "Aquí sabemos que hay posibilidades; tenemos recursos naturales, una industria relacionada con las farmacéuticas, una agricultura muy buena", ha añadido y se ha referido al cierre de la Azucarera de La Bañeza, que hace necesaria la protección del sector remolachero. "Somos ricos en muchas cosas", ha subrayado.

Finalmente, ha manifestado que la UPL puede estar "contenta" en lo referente a la gestión de oposición y encara el año que entra "con mucho trabajo" para poder ofrecer al ciudadano "alternativas para un gobierno diferente" en el que se atiendan sus necesidades y que la ciudadanía de León, Zamora y Salamanca pueda aprovechar su riqueza cultural, económica y social. "Al final ese es el objetivo de quien gobierna, que la gente viva mejor", ha concluido.