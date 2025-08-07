Alumnos de la Escuela de Enfermería y de la UNED de Palencia empezarán el curso en el nuevo complejo 'Dacio Crespo'

PALENCIA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los alumnos de la Escuela de Enfermería y los que cursan estudios a través de la UNED en Palencia comenzarán el próximo curso académico en el nuevo complejo universitario 'Dacio Crespo' cuyas obras de remodelación acaban de finalizar tras una inversión de 7,88 millones.

El nuevo edificio es un espacio de 4.000 metros cuadrados útiles, "adaptado a las necesidades docentes actuales de la Escuela de Enfermería y del centro de la UNED", tal y como ha explicado la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, durante una visita a las instalaciones recién finalizadas.

Las obras de remodelación del complejo universitario, que está ubicado en el espacio asistencial de San Telmo de la capital palentina, han estado financiadas por fondos de la Fondos de la Unión Europea, de la Junta y de la Diputación. La recepción de las obras se realizó hace unos días y las instalaciones quedarán preparadas para su uso cuando finalice la equipación y las intervenciones logístigas que se están realizado.

Está previsto que los trabajos finalicen a tiempo para que el curso académico 2025-2026 comience allí el próximo 8 de septiembre.

Con ello, se abre ahora una "nueva etapa" para el uso de las dependencias de una Escuela de Enfermería "moderna, eficiente, accesible, sostenible y segura", tal y como ha detallado la presidenta.

En este sentido, Armisén también ha insistido en que esta nueva dotación "garantiza" la permanencia del Centro Territorial de la Universidad de Educación Nacional a Distancia para el futuro en Palencia.

Las obras de construcción del Complejo Universitario 'Dacio Crespo' han supuesto una inversión final de 7.884.553,33 euro, para albergar tanto la Escuela de Enfermería como la sede de la UNED.

Un "ambicioso" proyecto que ha sido cofinanciado por la Unión Europea- Fondos de Transición Justa, a través de una subvención de concesión directa a la Dirección de Universidades perteneciente a la Consejería de Educación de la Junta, con una cuantía total de 2.235.000 euros, que se ha visto complementada por una segunda orden de concesión, en mayo de 2025, por importe de 4.935.383 euro, de modo que la aportación de la administración regional total asciende a 7.170.383 euros. El resto, 714,170,33 se ha financiado con fondos propios de la Diputación provincial.