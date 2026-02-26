Amancio Prada rememora el 6 de marzo en León a Rosalía de Castro 50 años después de poner música y voz a su obra

El compositor y cantante Amancio Prada (izquierda), acompañado por la concejala de Acción y Promoción Cultural de León, Elena Aguado (centro) y la presidenta de Eutherpe, Margarita Morais. - EUROPA PRESS

El compositor y cantante berciano Amancio Prada protagonizará en el Auditorio Ciudad de León el próximo día 6 de marzo a las 19.30 horas un concierto en el que pondrá música y voz a la obra de Rosalía Castro, 50 años después de dedicar a la autora uno de sus primeros trabajos, grabado en 1975 en Madrid.

La actuación se inscribe en el Ciclo Maestros Internacionales 2026 de la Fundación Eutherpe y las entradas ya están a la venta en la página web www.ctickets.es.

La concejala de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León, Elena Aguado, ha presentado este jueves el recital junto al propio artista y a la presidenta de Eutherpe, Margarita Morais. Aguado ha expresado el "honor" que supone que Amancio Prada haya elegido la ciudad de León para celebrar este concierto y ha destacado la gran aportación de Amancio Prada a la cultura y a la obra de la poetisa gallega. "No imagino quién podría musicalizarla mejor", ha recalcado.

Para Prada este concierto adquiere un significado especial, al coincidir con el quincuagésimo aniversario de la publicación del emblemático álbum Rosalía de Castro (1975). Aquellos primeros versos musicalizados se convirtieron en parte de la memoria colectiva y desde entonces su canto ha crecido y madurado en un diálogo íntimo con la palabra de Rosalía.

"No puedo olvidar a Rosalía desde que empecé a escribir mis canciones; ella fue mi musa, el motivo por el que comencé a cantar y componer. No se trata solo de celebrar los 50 años de aquel primer disco, sino también de que su poesía siga vigente, que se siga sintiendo dentro. Es darse cuenta de que una canción nace y renace cada vez que la cantas", ha explicado Prada.

CONEXIÓN CON LA LÍRICA GALLEGA

Este trabajo discográfico, fundamental en la trayectoria del autor, le permitió musicalizar poemas de la reconocida escritora para acercar su obra a nuevas generaciones y consolidar la conexión del cantautor con la lírica gallega.

El recital estará protagonizado únicamente con por Amancio Prada con su guitarra, lo que creará un ambiente íntimo y cercano. La sencillez de la propuesta permitirá disfrutar de la pureza de la voz y la fuerza de los versos de Rosalía para generar una experiencia pensada para conectar directamente con el corazón del público.

Prada se ha referido a Rosalía de Castro como una poetisa intimista con una empatía "enorme". "Se identifica con el paisaje. El paisaje lo ve, lo contempla y no lo contempla como algo extraño, sino que parece que el paisaje forma parte de su personalidad, de su esencia. Y no solamente el paisaje natural, sino el paisaje humano", ha subrayado y ha puesto en valor la capacidad de la autora de llegar a sentir como propias las alegrías y, sobre todo, las tristezas y las desgracias ajenas.

"TRASPASABA EL POEMA Y EL POEMA SALÍA CON MÚSICA"

Hace ya más de medio siglo que el artista leía los versos de Rosalía de Castro, los aprendía de memoria y tenía la sensación de que hacía canciones "sin querer", porque esas canciones "emergían del poema", de la melodía "pura" que tiene la música "callada". "Entraba en el poema, traspasaba el poema y el poema salía con música, con voz", ha añadido.

Esas emociones que sintió con la obra de Rosalía de Castro, ha señalado, también las ha sentido con el resto de los poetas a los que canta. "Yo canto lo que me mueve, canto lo que vi; vivo lo que canto, canto lo que vivo y soy lo que canto", ha concluido.