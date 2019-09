Una amiga del joven que sufrió cortes por un supuesto botellazo desvela ahora que se golpeó con un espejo

Publicado 19/09/2019 13:05:01 CET

Fiscalía ha rebajado de cinco a dos años y medio de cárcel la petición de condena para el presunto autor de las lesiones

VALLADOLID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Valladolid habrá de dictar sentencia tras analizar dos versiones distintas sobre cómo el joven José D.S. sufrió en diciembre de 2017 graves cortes en su rostro, si los mismos fueron fruto del botellazo que le propinó Francisco Javier I.H, tal y como sostiene el herido, o si se los produjo al tropezarse y golpearse con algún objeto o un espejo, tal y como alegan el acusado y una testigo de los hechos, respectivamente.

Son las dos posibilidades entre las que habrá de elegir la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Provincial, donde el juicio contra el presunto agresor, Francisco Javier I.H, ha quedado visto para sentencia después de que la fiscal del caso rebajara de cinco a dos años y medio de cárcel la petición de condena--quita la agravante de deformidad pero aplica las de reincidencia y alevosía y la atenuante de reparación del daño, al haber consignado 1.000 euros de indemnización a descontar del total de los 15.000 solicitados--y la defensa mantuviera su petición absolutoria.

La versión del golpe contra el espejo, hasta ahora desconocida, es la que ha aportado, para añadir más confusión si cabe, una amiga de la víctima que el día de los hechos, el 21 de diciembre de 2017, se encontraba casualmente en su casa, sita en la calle Vinos de Rueda, el barrio de Covaresa, y donde se habría producido la discusión entre el acusado y el lesionado.

La joven, en declaraciones recogidas por Europa Press, recuerda que se encontraba en casa de José D.S. cuando el acusado llegó acompañado de un hermano del primero. Mantiene que el procesado pidió a la víctima un 'papelillo' para fumar y que al recibir la negativa por respuesta se produjo una discusión en uno de los dormitorios. En el forcejeo, José recibió un empujón e impactó con su cara contra un espejo que había colgado en la pared.

"¡Se cortó la cara, empezó a sangrar y yo entré en shock, me quedé flipando!", ha recordado la joven, quien ha añadido que el acusado abandonó la casa y fue entonces cuando minutos después se personaron la policía y una ambulancia para asistir al lesionado.

A POR MARIHUANA

En esta misma línea se dirige la versión de lo ocurrido aportada por el propio encausado, Francisco Javier, quien relata que acudió a casa de la víctima porque era quien le solía suministrar marihuana y una vez allí, ya dentro del inmueble, pidió el 'papelillo' para fumar y su vendedor se negó y empezó a insultarle.

Mantiene que forcejearon y que José se golpeó accidentalmente. "Me lo intenté quitar de encima, se tropezó, quizá con uno de los dos perros que había en la vivienda, y se pudo golpear con una mesa u otro objeto, no sé con qué", ha alegado el presunto agresor, quien se da la circunstancia de que ya cuenta con una condena anterior en su haber por delito de lesiones.

En el lado contrario, el lesionado, quien ha acudido a la sala esposado por otra causa distinta que le mantiene en prisión desde septiembre de 2018, ha asegurado que la discusión fue fuera de su piso, ante la puerta, donde a su negativa de entregar un 'papelillo' a Francisco Javier, éste contestó con insultos y desafíos.

"¡Me pilló de espaldas y recibí un golpe en la parte derecha del rostro con algo que podría ser una botella de cristal. Tuvo que ser algo de cristal, porque de lo contrario no te cortan la cara entera!", ha indicado el lesionado.

REPRIMENDA A UN POLICÍA NACIONAL

Varios policías nacionales que acudieron al escenario del incidente han comparecido también para dar su versión de los hechos. Uno de ellos, en su declaración, ha llegado a ser reprendido por el magistrado que presidía el tribunal después de que contestara a la fiscal en tono despectivo ante las reiteradas preguntas de si llegó a entrar o no en la vivienda.

"¡Le he repetido en siete ocasiones que no entré!", ha respondido el agente, cuya intervención ha llevado al magistrado presidente a llamarle la atención. "¡Si no toleramos a nadie una falta de respeto hacia la fiscal, menos aún tratándose de un policía nacional. Admitimos sus disculpas, pero cambie usted de actitud para futuras ocasiones. Esperamos mucho más de un agente de la Policía Nacional", ha zanjado molesto el magistrado.