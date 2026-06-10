Amor (ATA) considera que la legislatura está "en punto muerto": "Se habla más de la UCO que de Presupuestos"

Archivo - El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos (ATA) y vicepresidente de CEOE, Lorenzo Amor, participa en un coloquio dentro de un encuentro informativo.- Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) y vicepresidente de la CEOE, Lorenzo Amor, considera que la legislatura está "en punto muerto", por lo que ha insistido en reclamar la convocatoria de elecciones por "sentido común y sentido de Estado".

"La situación es muy complicada. En estos momentos, si uno tiene que estar más pendiente de lo que diga un juez, de lo que diga la UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil), que lo que en estos momentos se legisla en el Congreso, es un problema para el país. Cuando se habla más de la UCO que de Presupuestos, es un problema para el país", ha advertido en alusión a los presuntos casos de corrupción relacionados con el PSOE, en declaraciones recogidas por Europa Press en los Premios CEOE Valladolid.

Así, Amor ha abogado por la convocatoria de elecciones "cuanto antes" ante este contexto en España, un país en el que la visita del Papa, que a su juicio supone un "orgullo", "no puede nublar la situación que se vive cada día con las noticias que van a apareciendo".

Además, ha criticado que el diálogo social "tripartito" no está "funcionando igual" que el bipartito entre empresas y trabajadores, en el que sí se negocia, un contexto en el que ha lamentado que el Gobierno "no es fiel a los acuerdos". En concreto, ha censurado que, por ejemplo, la Reforma Laboral aprobada con el "consenso de los agentes sociales" ha tenido "una veintena de cambios" en "cuatro años".

"Mientras eso ocurra, no puede haber un diálogo social fluido. Cuando se pierde la confianza, está roto el diálogo social", ha concluido.