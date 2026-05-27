'Amor a primera birra, con Alimentos de Segovia' recorrerá cuatro municipios, con cerveza artesana y gastronomía local

La diputada de Alimentos de Segovia, Magdalena Rodríguez (tercera derecha) entre representantes de los ayuntamientos participantes y los maestros cerveceros. - DIPUTACIÓN

SEGOVIA 27 May. (EUROPA PRESS) -

La tercera edición de la ruta cervecera 'Amor a primera birra con Alimentos de Segovia' recorrerá cuatro municipios de la provincia durante junio, con una combinación gastronómica de cerveza artesana y producto local.

La diputada de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, y alcaldesa de Abades, Magdalena Rodríguez, han presentado hoy este evento junto a representantes de las otras paradas de la ruta y dos maestros cerveceros participantes. Así, a Rodríguez le han acompañado el alcalde de San Cristóbal de Segovia, Óscar Moral; el alcalde de Riaza, Benjamín Cerezo; la concejala del Ayuntamiento de Prádena, Sara Gómez; y los cerveceros de las fábricas artesanales La Fábrica de Oro y Sanfrutos.

Rodríguez ha afirmado que la iniciativa permite "acercar los productos agroalimentarios segovianos a la ciudadanía y generar oportunidades en el medio rural a través de experiencias de calidad".

La ruta tiene cuatro jornadas, una en cada fin de semana de junio. La primera tendrá lugar en Abades el 6 de junio; la segunda, en San Cristóbal de Segovia el 13 de junio; la tercera, en Prádena el 20 de junio; y la cuarta y última, en Riaza el 27 de junio.

En cada parada, los asistentes podrán probar cerveza artesana elaborada por productores integrados en Alimentos de Segovia, acompañada de una oferta gastronómica con productos de proximidad que incluye aperitivos, tapas y bocadillos.

La programación de cada jornada se completa con música en directo, sorteos de lotes de productos de la marca agroalimentaria provincial y actividades de animación para todos los públicos.

Rodríguez ha subrayado que el proyecto demuestra que "la suma de esfuerzos entre la Diputación, los ayuntamientos participantes y los productores locales permite crear propuestas que promocionan el sector de la cerveza artesana y dinamizan los pueblos".

La primera parada de esta tercera edición, en Abades el 6 de junio, cuenta con las cerveceras Marijave, Casuar, Octavo Arte y Veer, junto a una oferta gastronómica de proximidad.

Según han relatado desde Alimentos de Segovia, la cerveza artesana ha adquirido en los últimos años un "peso creciente" en la oferta agroalimentaria de la provincia de Segovia, con nueve cerceceras artesanas en la provincia, lo que la acerca, en densidad de oferta respecto a población total a las más conocidas regiones cerveceras de Europa, como Baviera o zonas del Reino Unido.