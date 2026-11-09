Ana Sánchez nombrada delegada de ACOP en Castilla y León

Ana Sanchez, nueva delegada de ACOP en Castilla y León. - ACOP

VALLADOLID 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Comunicación Política (ACOP) ha nombrado a Ana Sánchez, exvicepresidenta de las Cortes y consultora en Holística Consultores, como delegada de la entidad en Castilla y León.

El nombramiento se ha realizado a propuesta de su presidenta, Ana Salazar, y la a delegación en Castilla y León nace con el objetivo de acercar ACOP a los profesionales de la comunidad y facilitar el intercambio de experiencias entre quienes trabajan en comunicación política e institucional.

Ana Sánchez ha aseguradi que asume "esta nueva etapa con ilusión y un objetivo claro" de acercar la comunicación política "a quienes la ejercen cada día" en Castilla y León y contribuir a que se haga "con más profesionalidad, más rigor y más escucha".

Sánchez se propone reforzar los vínculos entre profesionales de las distintas provincias y favorecer su participación en los espacios de formación y debate de la asociación.

"Quiero que quienes trabajan en ayuntamientos y municipios pequeños encuentren también herramientas, referentes y oportunidades para mejorar su comunicación", ha afirmado Sánchez, quien ha defendido la necesidad e trabajar "desde la realidad de cada territorio".