Un momento de la presentación del informe. - ANPE

SALAMANCA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sindicato ANPE Castilla y León ha alertado de un incremento del 39,8 por ciento en las situaciones problemáticas que afectan al profesorado de los centros educativos de la Comunidad durante el curso 2025-2026 respecto al anterior, tras registrar 116 casos frente a los 83 del periodo 2024-2025.

Así se desprende del informe anual del servicio del Defensor del Profesor presentado este martes en Salamanca por la presidenta de ANPE Castilla y León, Pilar Gredilla; el vicepresidente autonómico y presidente provincial, Javier Riesco, y el Defensor del Profesor de la Comunidad, Jesús Niño.

Según los datos expuestos por Niño, los problemas relacionados con el alumnado han subido de 31 a 47 casos --con episodios de agresividad, faltas de respeto, acoso, amenazas, ciberacoso y agresiones--, mientras que los conflictos vinculados con la Administración han aumentado de 23 a 38 y los registrados con las familias han pasado de 29 a 31, marcados por falsas acusaciones y presiones sobre las calificaciones.

El informe ha reflejado también las consecuencias sobre la salud docente, dado que la ansiedad sigue presente en aproximadamente el 72 por ciento de los casos atendidos, el porcentaje de docentes con depresión ha crecido del 4,8 al 6,9 por ciento y las bajas laborales han pasado del 20,5 al 21,6 por ciento, al tiempo que las solicitudes de asesoramiento jurídico se han elevado del 3,6 al 21,6 por ciento.

Por provincias, Valladolid ha concentrado el mayor número de actuaciones, con 32 casos, seguida de Palencia, con 16, y de Burgos y Salamanca, con 15 y 14 casos respectivamente.

Por su parte, Pilar Gredilla ha enmarcado estos resultados en la campaña 'El valor de la profesión docente' y ha reclamado "docentes respaldados, protegidos y reconocidos", tras advertir de que no puede exigirse al profesorado que afronte "cada vez más responsabilidades sin proporcionarle recursos, condiciones laborales y apoyo suficientes para desempeñar su labor con seguridad, autoridad y garantías".

Asimismo, Gredilla ha valorado la creación de la Dirección General de Bienestar Educativo y ha expresado su deseo de que sea "funcional y efectiva en la coordinación de la salud mental, convivencia escolar y el bienestar emocional de todos los docentes en los centros educativos" de Castilla y León.

Entre sus reivindicaciones, el sindicato ha exigido más recursos jurídicos y de atención psicológica, un informe estatal sobre convivencia, un estudio y plan de prevención sobre salud mental docente junto con su reconocimiento como enfermedad profesional, la reducción de la burocracia y de las ratios, dotación de personal administrativo, el aumento de especialistas en inclusión educativa, menos horario lectivo para los coordinadores de convivencia y la implantación de la enfermera escolar en todos los centros