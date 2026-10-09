Antidio Fagúndez y José Fernández repetirán como cabeza de lista al Congreso y número uno al Senado por el PSOE

ZAMORA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Ejecutiva Provincial del PSOE de Zamora ha propuesto a Antidio Fagúndez como cabeza de lista al Congreso por la circunscripción de cara a las Elecciones Generales del 29 de noviembre, mientras que José Fernández, veterano senador, continuará como número uno en la papeleta de los socialistas para la Cámara Alta.

Así lo ha anunciado el partido a través de un comunicado en el que ha señalado que, en lo que respecta en particular al Congreso, como número dos, figura Raquel Pascual, alcaldesa de San Miguel de la Ribera y miembro de la Ejecutiva provincial, mientras que el tercer puesto lo ocupa Ismael Aguado, enfermero de profesión y también integrante de la dirección provincial del partido.

En cuanto a la candidatura al Senado, la Ejecutiva provincial propone como número uno al citado José Fernández, alcalde de Puebla de Sanabria, y la lista se completa con Sandra Veleda, portavoz del grupo socialista en la Diputación de Zamora y concejala en el Ayuntamiento de Benavente, y Ángel Calleja, diputado provincial socialista y alcalde de El Perdigón.

Las candidaturas propuestas por la Ejecutiva Provincial serán trasladadas ahora a las agrupaciones socialistas de la provincia, que celebrarán sus respectivas asambleas para refrendar las listas. El plazo para este proceso finalizará el martes 13 de octubre.

Posteriormente, el PSOE de Zamora celebrará el miércoles 14 de octubre su comité provincial, en el que se ratificarán las candidaturas, que deberán recibir la aprobación definitiva del Comité Federal del PSOE el próximo 17 de octubre.

El PSOE de Zamora afronta el proceso electoral "con ilusión, compromiso y el objetivo de ganar las Elecciones Generales y ampliar la mayoría progresista que necesita España para avanzar en derechos y libertades", según ha trasladado la organización.