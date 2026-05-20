Antonio Huertas defiende la ética económica para "construir sociedades más justas" en su Honoris Causa en la USAL

USAL Honoris Causa Antonio Huertas. Asisten al acto Alfonso Fernández Mañueco, María Guardiola y Pedro Jota Ramirez - MANUEL LAYA - EUROPA PRESS

SALAMANCA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Mapfre y de Alumni-USAL, Antonio Huertas, ha reivindicado la educación, la ética económica y la gestión del riesgo como "pilares esenciales para construir sociedades más justas y prósperas".

Lo ha hecho durante su discurso en el acto de investidura como doctor Honoris Causa de la Universidad de Salamanca (USAL), donde ha destacado la herencia intelectual de la Escuela de Salamanca y su vigencia en los desafíos sociales y económicos actuales.

Durante su discurso de aceptación celebrado en el Paraninfo, Huertas, antiguo alumno de la USAL y de su Facultad de Derecho, ha asegurado que "el seguro no es solo un producto financiero; es el ejercicio privado de solidaridad más sofisticado que ha creado el ser humano".

Huertas ha señalado también que la actividad aseguradora es "un escudo social que reduce la vulnerabilidad de las personas y les permite mirar al futuro con mayor certidumbre".

El presidente de Mapfre ha destacado que la incertidumbre es uno de los principales "frenos" al desarrollo, especialmente en regiones con altos niveles de informalidad económica lo que se traduce en una alta vulnerabilidad para sus habitantes.

En este contexto, ha puesto de relieve el papel del seguro como mecanismo de mutualización del riesgo que favorece la inversión, el ahorro y la estabilidad social.

"BRECHA DE PROTECCIÓN ASEGURADORA"

Huertas ha alertado también sobre la "brecha de protección aseguradora" en Iberoamérica, que según los cálculos de Mapfre Economics supera los 315.000 millones de dólares, "una desprotección que limita el desarrollo de una amplia clase media y aumenta la vulnerabilidad de millones de familias y pequeñas empresas frente a enfermedades, accidentes o catástrofes naturales".

En su intervención, ha situado el origen del seguro moderno en la España de finales del siglo XV: a la institucionalización de la práctica aseguradora en el Consulado de Burgos, creado por pragmática de los Reyes Católicos en 1494, se sumó la formulación doctrinal de la Escuela de Salamanca, que dotó al seguro de los fundamentos éticos y económicos que aún hoy lo legitiman.

Los pensadores salmantinos --Francisco de Vitoria, Domingo de Soto, Martín de Azpilcueta o Luis de Molina, entre otros, formados en su mayoría en la Universidad de Salamanca-- construyeron las bases de una economía ética, distributiva y orientada al bien común.

Durante el acto, el presidente de la compañía ha puesto en valor el compromiso histórico de Mapfre con Iberoamérica, donde el grupo cuenta con más de cuatro décadas de presencia continuada y una posición de liderazgo en el sector asegurador.

Ha recordado que la expansión internacional de la compañía ha ido siempre acompañada de una fuerte vocación social y de un modelo de negocio basado en la solvencia, la ética y la cercanía al cliente.

"No puede existir una sociedad libre, cohesionada y próspera si las personas viven atrapadas por el miedo a la incertidumbre", ha expresado.

"ILUSTRE EMBAJADOR DE LA MARCA ESPAÑA"

El rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, ha resaltado la trayectoria profesional del nuevo doctor, a quien ha definido como "ilustre embajador de la Marca España" y "magnífico abanderado del Estudio salmantino".

Para Corchado, la investidura de Huertas como doctor Honoris Causa se "alinea a la perfección con la celebración del Humanismo en todas sus vertientes" y ha recordado la teoría cuantitativa del dinero o la del precio justo.

"En una época en la que los mercados parecen desvincularse de la realidad social, el presidente de Mapfre ha mantenido firme el timón de la responsabilidad", ha añadido, por lo que su apuesta por la sostenibilidad, así como por el cuidado y la protección de las personas supone una "actualización del pensamiento de la Escuela de Salamanca".

Entre los asistentes del equipo de Gobierno se encontraban los vicerrectores y vicerrectoras, María Rosario Arévalo Arévalo, Ordenación Académica y Profesorado; Javier González Benito, Economía; José Miguel Mateos Roco, Investigación; Federico Bueno de Mata, Transferencia, Innovación Y Emprendimiento; Marta Gutiérrez Sastre, Estudiantes, Inclusión, Igualdad y Compromiso Social; Matilde Olarte Martínez; y Alfredo Ávila de la Torre, secretario general, además del exrector de la USAL, Daniel Hernández Ruipérez; y los rectores Pedro Fernández Salguero, de la Universidad de Extremadura; y Ana Isabel Fernández Álvarez, de la CUNEF Universidad.

Asimismo, también acudieron al acto el secretario General Iberoamericano, Andrés Allamand; el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola; el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo; el presidente del Consejo Consultivo de Castilla y León, Agustín Sánchez de Vega; el vicepresidente primero de las Cortes de Castilla y León, Carlos Menéndez Blanco; y el presidente del Consejo Económico y Social, Enrique Cabero Morán, entre otras autoridades.

También estuvo presente el XXV Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, Antonio Colinas en una sesión que concluyó con la interpretación del 'Gaudeamus Igitur' a cargo del Coro Universitario, dirigido por Sara Escuer Salcedo.

Según ha defendido la decana de Derecho, María Ángeles Guervós. en su 'laudatio', el Honoris Causa ha sido entregado como reconocimiento a "la excelencia de su trayectoria profesional, a su compromiso social sostenido y a la plena coherencia de su labor con los valores históricos y actuales de la institución".