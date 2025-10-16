Apamcyl-USCAL observa múltiples problemas como carencias, falta de profesionalización y coordinación en los incendios

Detecta más combustible en el campo, desmotivación o falta de agentes medioambientales y falta de capacitación en la dirección de extinción

VALLADOLID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un análisis realizado por la Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla y León (Apamcyl, integrado en USCAL) sobre los episodios de incendios forestales acaecidos en la Comunidad este verano señala múltiples problemas que pasan por una mayor carga de combustible por hectárea, la desprofesionalización y falta de motivación de los bomberos forestales pero también por la inexperiencia y la capacitación en la Dirección de Extinción por técnicos de la Junta.

Estos son algunos de los aspectos de un extenso informe que ha desarrollado Apamcyl que ha presentado el presidente de la Asociación, Esaú Escolar, acompañado por el presidente de la Unión Sindical de Castilla y León (USCAL) en la que se integra, Manuel Martínez Domínguez.

El informe analiza tanto el contexto y la situación de las emergencias con un respaso a los antecedentes y situaciones anteriores como el operativo de incendios y recoge unas conclusiones y una serie de propuestas para las diferentes administraciones.

Escolar ha apuntado que en todo lo ocurrido hay un punto de inflexión posterior a los incendios ocurridos en el año 2022 en Aliste y la Sierra de la Culebra (Zamora), ya que fue a partir de ahí cuando el Gobierno autonómico "duplica" en tres años el presupuesto al pasar de 65 a 125 millones los fondos dedicados a prevención y extinción de incendios.

Sin embargo, en 2025, "con el doble de dinero", se ha tenido un episodio que ha superado las 160.000 hectáreas afectadas por los incendios.

Una de las primeras conclusiones del análisis incide en la nueva realidad climática que provoca un comportamiento y virulencia del fuego que hace aumentar el riesgo.

Por otra parte, Escolar ha puesto de manifiesto el abandono del mundo rural y consecuencias como un descenso de los usos tradicionales de pastoreo o consumo de leñas y un menor uso de biomasa que en otros tiempos permitía mantener menor carga de combustible por hectárea y facilitaba un mejor control del fuego, además de un "escaso o nulo" mantenimiento y limpieza de caminos alrededor de los cascos urbanos.

Por otro lado, el análisis concluye que las unidades de carga de combustible por hectárea, en la mayoría de los terrenos forestales, están muy por encima de las consideradas adecuadas para poder llevar a cabo, con ciertas garantías de éxito, las operaciones de ataque, control y extinción de incendios.

MALAS CONDICIONES

Asimismo, Apamcyl considera que existe una "importante y progresiva" desprofesionalización del sector de bomberos forestales, sobre todo de la parte privada del operativo como consecuencia de la temporalidad y la escasa retribución para el riesgo y esfuerzo que se asume.

Esaú Escolar considera que es un "verdadero desastre" porque estos servicios salen a concurso y ya ha habido "bastantes empresas que han criticado las sospechosas adjudicaciones a determinadas empresas que estaban vinculadas a la Consejería".

Ahora, ha apuntado, anuncian que quieren meter 90 técnicos a las comarcas, lo que considera que hacen los responsables de la Consejería es que, como algunos "se quedan sin el pastel de las empresas", "la tienen que poner en algún sitio" mientras les da igual el bombero forestal "de a pie", el estudiante que busca sacar algo de dinero en verano o el emigrante que llega para la campaña de incendios.

"¿Cómo quiere ganar la regata de los incendios forestales el señor Mañueco? Pues muy sencillo, quitando remeros y poniendo timoneles", ha asegurado.

Pero por otro lado también hay desmotivación entre los bomberos forestales del sector público como consecuenia de la falta de formación y consideración, así como la retribución de los excesos de jornadas en extinción de incendios.

Además, ha apuntado como una cuestión importante la "evidente falta de experiencia y capacitación" en la Dirección Técnica de Extinción de grandes incendios por parte del personal técnico funcionario de la Junta de Castilla y León.

"EN DESPACHOS"

A este respecto, ha explicado que la jefatura de extinción la tienen asignada por el Infocal los agentes medioambientales en los incendios hasta nivel 1 (hasta 30 hectáreas o que la extinción no se vaya a prolongar más de 12 horas), que son el 95 por ciento de los incendios, pero a partir de ese nivel se requiere la presencia de un técnico que hace de director técnico de extinción, cuando se desplazan al campo "desde los despachos".

Sin embargo, este año había tal magnitud en número y superficide de incendios que no había suficientes técnicos y agentes medioambientales han estado haciendo de técnicos

Por otra parte, el análisis del sindicato señala una carencia de plazas de agentes medioambientales como mandos intermedios y considera necesaria la formación e identificación y consideración de expertos de este colectivo en gestión y dirección de incendios forestales, así como en la investigación de sus causas.

Por otra parte, se detecta una carencia en la dotación y compatibilidad de canales en los instrumentos de comunicación de la dirección del operativo con el resto de administraciones intervinientes en estas emergencias.

Asimismo, el análisis pone de manifiesto una descoordinación entre las autoridades locales, diputaciones y administración autonómica en el traslado de la información la inexistencia en entornos rurales de tomas de carga de agua compatible con los diferentes medios de extinción o que la propia Administración autonómica no sea capaz de coordinar de forma idéntica a sus nueve servicios territoriales.

Otra conclusión pone de manifiesto que la potestad sancionadora ejercida por la Junta en el uso negligente de fuego, en las infracciones administrativas, con multas de 50 a 150 euros resulta a todas luces insuficiente y se puede calificar de "ridícula", por lo que hay gran sensación de impunidad entre quienes usan el fuego como herramienta de desbroce o eliminación de restos vegetales.

PROPUESTAS

Así, entre las propuetas que se hacen a las diferentes administraciones, las dirigidas a la Junta contempla la reiterada de los sindicatos de mantenimiento del personal público del operativo durante todo el año con las funciones y competencias profesionales por categorías que les atribuye el convenio colectivo de personal laboral, fomentando la preparación y la formación continua.

Además de la mejora de las comunicaciones, el Apamcyl considera necesaria la realización de una bolsa de empleo en cada provincia con el objeto de poder disponer de personal para sustituciones así como crear plazas específicas de agentes medioambientales en todas las provincias de especialista en extinción de incendios forestales, con unos criterios mínimos de años de experiencia y asistencia a grandes incendios, así como de una serie de cualidades y capacidades técnicas y operativas para poder afrontar con garantías la dirección de grandes incendios forestales.

De la misma forma, se aboga por establecer unas brigadas de investigación de Incendios forestales BIIF sustanciadas por agentes medioambientales en cada provincia, modificar los pliegos de las adjudicaciones de aeronaves para ampliar la posibilidad de carga e implementar en todas las provincias que los agentes medioambientales especialistas se incorporen a las brigadas y puedan dirigir las operaciones de dirección y extinción lo antes posible.

De la misma forma, se propone disponer de agentes medioambientales de guardia con medios de extinción disponibles durante todo el año, la eliminación del acuerdo que evita la compensación del exceso de horas y unidades de actuación exterior inmediata.

A esto se suman otras sugerencias como ampliar las fajas de seguridad en todos los montes de utilidad pública atravesados por carreteras o promover el consumo de biomasa y leña, entre otras.