Aprobada la modificación del proyecto del Lope de Vega de Valladolid que eleva su presupuesto a 14,8 millones de euros

Archivo - Fachada del Teatro Lope de Vega, en obras. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado este martes el acuerdo por el que se aprueba el expediente de modificación número 2 del contrato de rehabilitación del Teatro Lope de Vega, que incrementa su presupuesto en 1.330.183 euros, con lo que se eleva el coste hasta los 14,77 millones de euros --impuestos incluidos--.

Según se ha acordado en la reunión de la Junta de Gobierno celebrada este martes, la modificación se solicitó justificada en "la necesidad de introducir variaciones en el proyecto inicial, así como en la de incorporar nuevas unidades de obra no previstas inicialmente, como consecuencia de la constatación, con ocasión de la ejecución de las actuaciones contempladas en el proyecto".

Cabe recordar que el pasado mes de diciembre ya se aprobó una modificación del contrato que no incrementó sustancialmente el coste pero que dividió el proyecto en dos fases, al tiempo que elevaba el plazo de ejecución, fechado ahora en el 30 de diciembre de este año.

En este segundo modificado, sí que se incrementa el coste del proyecto en casi un 10 por ciento, ya que el presupuesto de adjudicación formalizado en septiembre de 2024 era de 14,4 millones de euros y ahora aumenta en 1,3 millones, algo que ya avanzó el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, en el pleno extraordinario para el debate sobre el estado de la ciudad.

En una de sus intervenciones, Carnero aseveró que los cerca de 15 millones de euros que finalmente costará la rehabilitación de este teatro es más del doble que el presupuesto que preveía el anterior equipo de Gobierno formado por PSOE y Valladolid Toma la Palabra.

La empresa adjudicataria, la UTE formada por OHL y Cabero Edificiaciones, justifica la necesidad del modificado en la aparición de restos arqueológicos no previstos en la zona de la planta sótano en el lateral de la calle Veinte de Febrero.

También señalan características geotécnicas del suelo diferentes a lo previsto en proyecto; las deficiencias que varían sobre la previsión hasta el punto que afirman que el edificio "se encontraba al borde del colapso estructural en muchas de sus zonas, lo que obliga a replantar la forma de llevar a cabo la demolición".

Asimismo, aluden a nuevos requisitos "de obligado cumplimiento exigidos por las compañías suministradoras", como la "necesidad de emplear celdas libres de hexafluoruros en los centros de transformación y centros de seccionamiento"; y ajustes derivados de la división de la obra en dos fases.

El acuerdo considera estas cuestiones como "circunstancias sobrevenidas no previsibles en el momento de la licitación".

El documento analiza la posibilidad de suspensión temporal total de las obras durante la tramitación del modificado número 2, pero no acuerda ni establece dicha suspensión. Se menciona que, según la solicitud de la Dirección Facultativa, "la tramitación del modificado podría suponer la suspensión temporal total de las obras".

Sin embargo, se advierte que esta suspensión tendría "consecuencias negativas", como el retraso en la conclusión de la obra más allá del 30 de diciembre de 2026 y el riesgo de perder fondos europeos. Por ello, el documento justifica la necesidad de acordar la continuidad provisional de las obras mientras se tramita y aprueba la modificación del contrato, para evitar perjuicios al interés público.