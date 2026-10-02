Aprobada, sólo con Vox en contra, la modificación para recuperar 'violencia de género' en el protocolo de VIVA

Reunión del Consejo de Administración de VIVA. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Administración de la Sociedad Municipal de Vivienda y Suelo de Valladolid (VIVA) ha aprobado este viernes con los votos a favor de todos los miembros, excepto del representante de Vox, la modificación del protocolo de acceso a la vivienda de alquiler municipal para volver a incluir la referencia expresa las víctimas de 'violencia de género'.

Así lo han señalado fuentes del PSOE y de Vox a los medios de comunicación tras la conclusión de la sesión del Consejo que se ha iniciado a las 13.00 horas de esta tarde y en la que, tras la emisión de un informe jurídico por parte del secretario general del Ayuntamiento, se recomendaba que el protocolo volviera a incluir expresamente, entre los criterios de prioridad de acceso al alquiler municipal, a las víctimas de violencia de género, después de que el pasado mes de mayo se sustituyera este término por "violencia doméstica".

Así, en la sesión convocada por el equipo de Gobierno este viernes, el Consejo de Administración de la sociedad, con los votos a favor de todos los grupos municipales, excepto Vox, ha aprobado la inclusión, de nuevo, de la violencia de género en el Protocolo que regula los criterios de acceso a las viviendas.

El Grupo Municipal Socialista presentó antes de la celebración del Consejo una serie de enmiendas para "mejorar" la propuesta de modificación que, finalmente, no se han debatido dado que, según la concejal socialista Rafaela Romero, la portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Irene Carvajal, que no estaba presente en la sesión pese a ser miembro de la misma, ha alegado un defecto "formal" al estar presentadas "fuera de plazo.

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