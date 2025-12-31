Aprobado el Decreto de Prorroga del PGC de 2024 a partir del 1 de enero de 2026 con compromisos en incendios

VALLADOLID, 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publica este miércoles el Decreto 23/2025, de 30 de diciembre por el que se regulan las condiciones de la prórroga de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2024 en el ejercicio de 2026.

El texto se publica tras su aprobación este martes, 30 de diciembre, en el último Consejo de Gobierno de la Junta celebrado este año y el mismo garantiza tanto la aplicación del incremento retributivo a los empleados públicos desde el mes de enero como el cumplimiento de los compromisos en materia de prevención y extinción de incendios.

La prórroga no afectará a los créditos para gastos correspondientes a actuaciones que hayan concluido en el ejercicio cuyos presupuestos se prorrogan o que estén financiados con recursos finalistas cuya vigencia no pueda prorrogarse, establece el Decreto publicado en el Bocyl y recogido por Europa Press.

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, recordó en el Consejo de Gobierno que la Comunidad "parte de una ventaja" al contar con un límite de gasto no financiero ya aprobado por las Cortes de Castilla y León, que fija la capacidad de gasto para el próximo ejercicio y sirve de referencia "en términos de déficit, deuda y regla de gasto".

El consejero precisó que las nóminas del personal público incorporarán la subida retributiva desde enero, conforme al Decreto-Ley aprobado recientemente por la Junta y enviado a las Cortes para su convalidación. Respecto al operativo de incendios, Fernández Carriedo ha informado de la aprobación de dos acuerdos en el Consejo de Gobierno que contemplan fondos específicos para la adquisición de material y la mejora de las condiciones laborales del personal.

El decreto, que consta de cuatro artículos, una disposición adicional y una disposición final, fija los créditos prorrogados y sujeta su disposición al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda y regla de gasto vigentes.

Además, regula la imputación de los gastos durante el periodo de prórroga conforme a la Orden EYH/1125/2025 y aclara que todas las referencias al presupuesto de 2026 se entenderán efectuadas al prorrogado de 2024.