Aprobado definitivamente el proyecto del tramo de la A-60 Villanubla-La Mudarra (Valladolid)

Plano del trazado de la A-60 entre Villanubla y La Mudarra. - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE

VALLADOLID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha aprobado definitivamente el proyecto de trazado de la autovía A-60 (Valladolid-León) en el tramo entre Villanubla y La Mudarra, en la provincia vallisoletana.

El Boletín Oficial del Estado publica este jueves el anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León sobre la resolución por la que se aprueba el expediente de Información Pública y definitivamente el Proyecto de trazado de la autovía A-60 (Valladolid -León) en el tramo Villanubla-La Mudarra.

Esta sección, de unos 10,7 kilómetros de longitud, dará continuidad al de la A-60 entre Valladolid y el aeropuerto de Villanubla y su diseño se está coordinado con el siguiente tramo entre La Mudarra y Medina de Rioseco, cuyo proyecto se encuentra también en redacción, han informado a Europa Press fuentes ministeriales.

Según se informó en el momento de la aprobación inicial, el proyecto cuenta con 74,8 millones de euros previstos en obras.

Su diseño se está coordinado con el siguiente tramo entre La Mudarra y Medina de Rioseco, cuyo proyecto se encuentra también en redacción. Estos dos tramos incluyen las variantes de la N-601 a su paso por las poblaciones de La Mudarra y Medina de Rioseco, lo que según el Ministerio supondrá una notable mejora, tanto para los usuarios de la A-60 en comodidad, seguridad y velocidad del tránsito; como para los vecinos de esas poblaciones en su calidad de vida, al evitar las molestias y peligros generados por el tránsito diario de miles de vehículos.

El trazado proyectado discurre por los términos municipales de Medina de Rioseco, La Mudarra, Valdenebro de los Valles y Castromonte; y el diseño se ha coordinado con distintos operadores eléctricos y de telecomunicaciones afectados al ubicarse en el entorno de la actuación la Subestación eléctrica de La Mudarra, el Parque Eólico La Mudarra Sur y otros parques eólicos y fotovoltaicos en desarrollo en la zona.

El expediente de información pública y el proyecto de trazado del tramo Villanubla - La Mudarra se aprueban con las prescripciones de corregir y completar el anejo de Expropiaciones y el resto de los documentos del Proyecto con las modificaciones y especificaciones puestas de manifiesto en el Expediente de Información Pública; también se deberá incluir un nuevo camino para dar acceso a las parcelas 2 y 3 del polígono 14 del municipio de Valdenebro de los Valles y se deberá proseguir la tramitación de los servicios afectados, de acuerdo con lo dispuesto en la 'Circular sobre modificación de servicios en los proyectos de obras'.