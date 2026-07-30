Aprobados 200.000 euros para "reforzar" la colaboración entre la FP y las empresas de CyL

VALLADOLID 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha autorizado una subvención directa de 200.000 euros al Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Servicios para "fortalecer la relación entre los centros de Formación Profesional y el tejido productivo de la Comunidad y facilitar a los centros educativos el desarrollo de la Fase de Formación en Empresas".

Esta actuación se enmarca en la apuesta de la Consejería de Educación por seguir avanzando en la modernización de la Formación Profesional y mejorar el ajuste entre la formación que recibe el alumnado y las necesidades reales de trabajadores con las competencias profesionales que demandan las empresas, según señala en un comunicado.

La colaboración permitirá desarrollar actuaciones de prospección empresarial, identificar nuevas entidades colaboradoras, impulsar la participación de las empresas en la Formación Profesional Dual y facilitar la creación de redes de empresas comprometidas con la formación de los futuros profesionales de Castilla y León.