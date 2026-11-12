Aprobados 80.000 euros para la reconstrucción de un voladizo de la Ruta del Cares afectado por un derrumbe

VALLADOLID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta ha autorizado un importe de 80.000 euros para las obras de reconstrucción, por la vía de emergencia, de un voladizo que se vio afectado por un derrumbe en el recorrido de la Ruta del Cares, en Picos de Europa, lo que obligó a cerrar el paso de senderistas el pasado 14 de octubre por motivos de seguridad.

La actuación, que se he llevado a cabo en el entorno del conocido como Puente de los Rebecos, ubicado dentro del término municipal de la localidad leonesa de Posada de Valdeón, ha consistido en la instalación de una nueva pasarela metálica de nueve metros de longitud apoyada sobre la propia roca.

La ejecución, que ha sido responsabilidad de la empresa pública Tragsa a través de un encargo de la Consejería de Medio Ambiente y Energía, tenía previsto un plazo de ejecución de dos meses, pero, finalmente, la gestión de los trabajos ha permitido reabrir la senda al público durante la tarde del pasado viernes 30 de octubre.