Aqualia asegura que la calidad y seguridad del agua de consumo en La Adrada y Piedralaves (Ávila) están garantizadas

Imagen de la EDAR - AQUALIA

ÁVILA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La empresa concesionaria de los servicios municipales de aguas de La Adrada y Piedralaves, en Ávila, Aqualia, ha asegurado este jueves que las estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP) de ambos municipios no han sufrido daños que comprometan ni el suministro ni la calidad del agua y ha afirmado que las infraestructuras están "plenamente operativas" durante toda la emergencia ocasionada por el incendio.

A través de un mensaje recogido por Europa Press, Aqualia ha trasladado un mensaje de tranquilidad a los vecinos de ambas localidades y ha explicado que desde el inicio del incendio los equipos de la empresa han trabajado de forma coordinada con los distintos servicios de emergencia para garantizar el funcionamiento de estas infraestructuras.

Aqualia ha aseverado que se ha mantenido "en todo momento" el abastecimiento de agua tanto para los vecinos como para las labores de extinción desarrolladas por los diferentes cuerpos desplegados sobre el terreno.

A esto ha añadido que los controles analíticos y sanitarios se han llevado a cabo "de manera continuada y sin interrupción" por lo que se ha verificado "en todo momento" que el agua suministrada cumple "con todos los parámetros establecidos por la normativa sanitaria vigente" y que es "plenamente apta" para el consumo humano.

Aqualia ha explicado que para preservar la seguridad de las instalaciones "en un escenario especialmente complejo" se adoptaron "medidas extraordinarias de protección", como la creación de cortafuegos alrededor de la planta con maquinaria de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y la aplicación de productos retardantes.

Otras de las medidas extraordinarias de protección fueron la utilización de vehículos de alcantarillado para extinción, dotación de sistemas de generadores, vehículos pickup dotados con motobomba y la reserva de un depósito regulador exclusivamente destinado a la recarga de camiones de extinción.

La empresa ha significado que la "rápida" actuación conjunta y el esfuerzo de todos los profesionales implicados, tanto de la zona como de diferentes provincias, logró preservar la ETAP "y garantizar que el agua llegara a los hogares con las máximas garantías de calidad y seguridad".

En este sentido, ha aprovechado la ocasión para reconocer expresamente la "labor, profesionalidad y entrega" de los trabajadores y la colaboración de los servicios de emergencia y de la UME, "cuyo trabajo ha sido determinante para proteger una infraestructura crítica para la población".