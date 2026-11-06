"Aquí hay malos y más malos": 'Crematorio' llega al Calderón de Valladolid para hablar de ambición y corrupción

Presentación de 'Crematorio' en el Teatro Calderón. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

"Aquí no hay buenos ni malos, aquí hay malos y más malos", ha explicado el cabeza de cartel, Fernando Cayo sobre 'Crematorio',la adaptación de la novela del escritor Rafael Chirbes que lleva a escena una reflexión sobre la corrupción, la ambición y la renuncia a los ideales.

La Sala Principal del Teatro Calderón de Valladolid acogerá este sábado 7 y domingo 8 de noviembre a las 19.30 horas el estreno nacional de 'Crematorio' y serán el vallisoletano Fernando Cayo y Marian Álvarez quienes encabecen un reparto de nueve intérpretes bajo la dirección de Antonio Simón.

El montaje llega con localidades prácticamente agotadas según ha explicado Cayo. "Es un espectáculo que la gente va a disfrutar muchísimo", ha asegurado el actor, que ha descrito la propuesta como un "thriller familiar" en el que los conflictos por el poder, la especulación y la pérdida del afecto conviven con una parte "muy festiva y musical".

Chirbes retrata la desolación moral y el deterioro medioambiental ligados al auge inmobiliario. La muerte de Matías, uno de los personajes de la obra, actúa como detonante de un relato en el que las disputas familiares se entrelazan con las contradicciones de toda una sociedad, según ha explicado Simón.

"¿Qué es lo que pasa cuando nos dejamos en el tintero nuestros sueños de juventud?", esa es una de las preguntas que, Simón, tiene como propósito generar en el espectador. El espectáculo, asimismo, aborda conflictos cotidianos, como los cuidados de una madre enferma o los desencuentros entre hermanos que, permiten al público reconocerse en la historia.

Trasladar al escenario este mundo ha exigido transformar una narración construida fundamentalmente mediante monólogos y con escasa acción externa. Simón ha organizado el texto en quince cuadros dialogados e incorporado situaciones dramáticas derivadas de la novela.

"Es una adaptación enormemente fiel", ha defendido el director que, ha reivindicado al mismo tiempo la necesidad de utilizar los recursos propios del teatro.

Cayo, a su vez, ha aseverado que, "el teatro tiene el deber de ofrecer una mirada y crear un marco de debate, salir y tomarte un vino, un café y charlar de la función, eso es maravilloso".

Para Cayo la actualidad de los debates sobre vivienda y especulación refutan la vigencia de la obra, y además, ha señalado sobre Chirbes que, "la radiografía social que hace 'Crematorio' es impresionante".

Por su parte, la primera teniente de alcalde y concejala de Educación y Cultura, Irene Carvajal, ha coincidido en esa lectura de la novela como una reflexión que trasciende en su contexto. "Esa es precisamente la virtud que tiene 'Crematorio', su vigencia", ha afirmado.

"PLURALISMO Y LIBERTAD IDEOLÓGICA"

"¿Qué sucede cuando el poder económico se impone sobre las reglas y los valores?", ha planteado Carvajal, que también ha defendido que el criterio municipal es ofrecer una cultura de calidad desde el pluralismo y libertad ideológica.

"El público vallisoletano es muy exigente y sabe lo que quiere y cómo lo quiere", ha concluido.