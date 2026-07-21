Aranda (Burgos) acoge este sábado la VI Fiesta Gastronómica de la Cereza Caderechas, con un mercado de productores

Cartel de la Fiesta Gastronómica de la Cereza Calderecha. - AYTO ARANDA

ARANDA DE DUERO (BURGOS), 21 (EUROPA PRESS)

La localidad burgalesa de Aranda de Duero acogerá el próximo sábado, 25 de julio, la sexta edición de la Fiesta Gastronómica de la cereza del Valle de las Caderechas que incluye demostraciones de cocina, un mercado de productos y un taller infantil.

Esta Fiesta Gastronómica tendrá su epicentro en la plaza Mayor de la localidad con el mercado de productores de la marca de garantía del Valle de Caderechas, que abrirá a las 11 horas y donde se podrán adquirir cerezas directamente de los productores.

Asimismo, a partir de las 12 horas profesionales de la localidad demosttarám cómo la cereza puede transformar cualquier plato, además de que se ha programado un taller infantil a cargo de Ocioduero Este evento cumple su 6ª edición en la Villa de Aranda que cerrará este sábado los diferentes eventos promocionales que la marca de garantía ha desarrollado durante el mes de julio. Programa de actividades: ? Mercado de productores Desde las 11:00 h hasta las 14:30 h los asistentes podrán adquirir cerezas directamente de los productores. ? Demostraciones gastronómicas A partir de las 12:00 h reconocidos profesionales de la ciudad mostrarán cómo la cereza puede transformar cualquier plato: o Nour Eddine Benbernou (Pastelerías Tudanca) o Noelia de la Viuda (Noe Gastroversia) Taller infantil

Taller creativo a cargo de Ocioduero a partir de las 12:00 h. Para la celebración del evento se cuenta con el apoyo de la Junta de Castilla y León, la Diputación Provincial de Burgos y Burgos Alimenta, la Fundación Caja Rural de Burgos