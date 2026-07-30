La Archidiócesis de Burgos duplicará lo que aporten los fieles en la campaña 'Protemplos 2026' para reparar iglesias

La ecónoma del Arzobispado, Mariola Rilova, junto al delegado de Patrimonio, Raúl Abajo, y el alcalde de Revilla de Herrán, José Antonio Fernández, en la presentación de 'Protemplos 2026' - EUROPA PRESS

BURGOS 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Archidiócesis de Burgos duplicará lo que aporten los fieles en la campaña 'Protemplos 2026', que se celebrará el domingo 9 de agosto, para frenar el deterioro de las iglesias del medio rural, en las que se fomentarán las reparaciones de "desperfectos urgentes y estructurales".

La ecónoma de la Archidiócesis de Burgos, Mariola Rilova, y el El delegado adjunto de Patrimonio de la Archidiócesis, Raúl Abajo, han presentado este jueves una nueva edición de la campaña, en la que la principal novedad es que la entidad aportará de sus propios fondos un euro adicional por cada euro recaudado a través de las donaciones ciudadanas.

La iniciativa busca crear una "bolsa común" de solidaridad diocesana para atender a aquellas iglesias que quedan fuera de las convocatorias institucionales de subvenciones de la Junta de Castilla y León o la Diputación Provincial, y que carecen de músculo financiero propio para afrontar arreglos.

Asimismo, la gestión de los fondos cambiará su modalidad, ya que en lugar de repartir las ayudas a lo largo del año, según llegan las peticiones, se abrirá una única convocatoria en el último trimestre de 2026, entre octubre y noviembre.

A través de esta resolución pública se adjudicarán las partidas con el fin de aportar "mayor transparencia, objetividad y visibilidad" al destino de los recursos.

La campaña 'Protemplos' recauda de media entre 35.000 y 55.000 euros anuales, importe con el que se logra intervenir en unas 14 o 15 iglesias cada ejercicio. Las ayudas tienen un tope máximo de 5.000 euros por proyecto, enfocadas a obras de mantenimiento urgente y de carácter preventivo.

Actualmente, la Comisión de Patrimonio diocesana ya tiene comprometidos más de 56.000 euros correspondientes a actuaciones pendientes de los ejercicios 2024 y 2025, de los cuales 26.577 euros ya han sido abonados tras la ejecución de los trabajos.

Las aportaciones se canalizarán el próximo 9 de agosto mediante los colectas con sobres en todas las parroquias burgalesas, así como a través del canal digital y código QR del portal 'Dono a mi Iglesia'.

Para ilustrar el impacto de estas microayudas en pueblos afectados por el despoblamiento, la presentación ha contado con el testimonio de José Antonio Fernández, alcalde pedáneo de La Revilla de Herrán -localidad del Valle de Tobalina con una veintena de vecinos empadronados-.

Fernández ha detallado cómo una aportación diocesana de 3.000 euros, combinada con recursos locales, permitió afianzar la cubierta y las cerchas de la iglesia parroquial, cuyas cúpulas amenazaban con colapsar debido a patologías estructurales. "Con una pequeña ayuda hemos evitado que el templo entre en situación de ruina", ha remarcado.

La Archidiócesis de Burgos cuenta con un catálogo superior a los 1.700 templos distribuidos en 1.003 parroquias, entre los que se incluyen cerca de un centenar de Bienes de Interés Cultural (BIC).

Desde la delegación de Patrimonio insisten en que, más allá de su valor artístico, los inmuebles religiosos constituyen el "elemento identitario central" de los pequeños municipios de la provincia.