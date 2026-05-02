Argüello apela al diálogo y dignidad en debate sobre inmigración: "No nos dejemos atrapar por eslóganes polarizadores"

El arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello - ARZOBISPADO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, ha apelado a respetar la "línea roja de la dignidad" y el "bien común" en relación con el debate sobre la inmigración, al tiempo que ha pedido "no dejarse atrapar por eslóganes polarizadores ni por la interpretación aún más polarizadora que algunos realizan a favor de sus intereses de poder", puesto que el enfrentamiento en esta cuestión contribuye a una "mayor división social".

En su carta pastoral correspondiente a la primera quincena del mes de mayo, el prelado vallisoletana ha señalado que todos están llamados a respetar la "línea roja de la dignidad" que brota de la propia naturaleza humana y a moverse en un "ejercicio prudencial" de opciones económicas y políticas a la hora de la realización del "bien común".

El arzobispo de Valladolid se ha referido a la Doctrina Social de la Iglesia para "iluminar" un debate que considera necesitado de justicia y en el que "dignidad humana y bien común han de conjugarse de manera simultánea".

"Ambos principios son recíprocos y la consecución de uno es imprescindible para la realización del otro. La polarización tiende también a anular esta polaridad y a enfrentar a quienes ponen más acento en uno u otro polo", ha expresado el prelado vallisoletano.

Sobre el asunto de las migraciones, ha recordado que el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2241 señala que "las naciones más prósperas tienen el deber de acoger en cuanto sea posible al extranjero que busca la seguridad y los medios de vida que no puede encontrar en su país de origen", por lo que "las autoridades deben velar para que se respete el derecho natural que coloca al huésped bajo la protección de quienes lo reciben".

También ha explicado cómo el Papa Francisco, desde los principios morales básicos que recoge el Catecismo, invitó reiteradamente a un proceso de acogida, protección, promoción e integración en el que la Iglesia ha de ser "signo e instrumento de la fraternidad universal".

Además, ha apuntado que el Papa León XIV acaba de afirmar, en el regreso de su viaje a África, dos principios: que los Estados tienen derecho a regular sus fronteras, pero, al mismo tiempo, los que llegan deben ser tratados con respeto y con arreglo a su dignidad.

"Queridos amigos, dialoguemos, iluminados por esta doctrina, sin dejarnos atrapar por eslóganes polarizadores ni por la interpretación aún más polarizadora que algunos realizan a favor de sus intereses de poder", ha concluido el arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española.