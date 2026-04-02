Argüello convoca Asamblea Diocesana para afrontar desafíos actuales y unirse a la reflexión de la Iglesia de Castilla

El arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, durante la Misa Crismal del Jueves Santo en la Seo vallisoletana. - ARCHIDIÓCESIS DE VALLADOLID

VALLADOLID 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, ha convocado oficialmente Asamblea Diocesana para seguir la pauta del Sínodo y unirse a la reflexión de la Iglesia en Castilla para celebrar la condición de "pueblo de reyes" de la comunidad. Según ha detallado, el objetivo principal es realizar un discernimiento profundo sobre cómo vivir el tiempo presente ante los cambios demográficos, culturales, económicos y políticos que afectan a la sociedad actual.

Luis Argüello se ha expresado así durante la Homilía de la Misa Crismal de Jueves Santo 2026 celebrada en la Catedral, a la que también ha asistido el cardenal Ricardo Blázquez, arzobispo emérito de Valladolid, el obispo emérito de Santander, monseñor Manuel Sánchez Monge -quien reside en Valladolid-, y cerca de un centenar de presbíteros para la renovación de sus promesas sacerdotales.

En la Misa, en la que se ha consagrado el Santo Crisma y se han bendecido los óleos, Argüello ha afirmado que el mayor desafío que afronta la Iglesia en la actualidad es colaborar con el Espíritu Santo para "hacer nuevos cristianos".

El prelado ha insistido en que esta tarea debe realizarse mediante el anuncio del Evangelio como "kerigma de salvación", apoyándose "en el testimonio, la escucha, el diálogo y la palabra de los fieles". En este contexto, el arzobispo ha subrayado la importancia de las parroquias como espacios de acogida para proponer el camino de la iniciación cristiana a quienes se acercan a la vida eclesial motivados por diversas experiencias de fe.

La convocatoria de la Asamblea Diocesana también pretende encarnar la novedad del catecumenado bautismal instaurado por el Concilio Vaticano II, lo que el prelado ha calificado como un "giro en la vida de la Iglesia".

El arzobispo de Valladolid ha invitado a reflexionar sobre la importancia de las pilas bautismales y ha destacado que ser cristiano no es una opción personal, sino un "regalo de la Gracia" que debe ser acogido con libertad.

VIDA COMUNITARIA

Asimismo, ha puesto en valor iniciativas vigentes como los retiros de fin de semana, la adoración eucarística y la recepción del perdón como vías fundamentales para fortalecer la vida comunitaria.

Durante la celebración en la Catedral, el arzobispo ha recordado que la Iglesia se expresa como un "pueblo de ungidos" consagrado para llevar el Evangelio a los pobres en los caminos de la vida.

Asimismo, ha asegurado que todos los miembros de la asamblea participan de la comunión y misión de la Iglesia y ha destacado el papel de los laicos y agradecido específicamente a los matrimonios por su alianza y colaboración con el "Dios Creador".

En su intervención, ha remarcado que la Iglesia es una asamblea santa que alaba a su Señor y se incorpora a la entrega de Jesucristo a través de la liturgia y ha hecho un llamamiento a los ministros ordenados para que asuman su responsabilidad extraordinaria como signos de entrega y comunión "sin mirar el reloj".

"El sacerdocio no es una función, no es una tarea, es una existencia y solo unidos a Jesucristo, solo sostenidos por el Espíritu que brota de su costado y de su aliento podemos ensayar esta existencia que innova las relaciones, que innova el mundo en el que vivimos", ha agregado.

Finalmente, Argüello ha instado a toda la comunidad a bendecir al Señor y a sentirse "arrastrados" por el testimonio de una vida entregada que sostiene el propio Cuerpo de Cristo en las manos.