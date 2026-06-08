Argüello regala a León XIV un retrato de Santo Toribio de Mogrovejo, que "une Chiclayo (Perú) y Valladolid"

Nota que acompaña al retrato de Santo Toribio de Mogrovejo que ha regalado la Conferencia Episcopal a León XIV. - ARZOBISPADO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, ha regalado al Papa León XIV un retrato de Santo Toribio de Mogrovejo, nacido en Mayorga de Campos (Valladolid), al cual el Pontífice ha mencionado en al menos dos ocasiones durante sus intervenciones públicas en la visita a España que lleva a cabo.

La segunda de ellas ha sido en la mañana de este lunes en la sede de la Conferencia Episcopal, donde el Papa ha intervenido ante los obispos y cardenales españoles, que le han recibido en estas instalaciones situadas en la calle Añastro de Madrid.

El presidente de la CEE y arzobispo de Valladolid ha ejercido de anfitrión y ha dado la bienvenida al pontífice, quien posteriormente ha tomado la palabra para dirigirse al episcopado. En esa intervención ha señalado a Santo Toribio como representante de un "modelo de obispo en salida" en un tiempo de misión y reorganización eclesial.

León XIV ha recordado que este año se celebra el tercer centenario de su canonización, en 1726 por parte del Papa Benedicto XIII.

Tras la intervención de León XIV, Luis Argüello le ha hecho entrega de varios presentes de parte de la Conferencia, como un Evangeliario y el retrato del Santo vallisoletano, sobre el que ha destacado que este lunes ha sido la segunda ocasión en la que en estos días que ha pasado en España el pontífice ha citado a Santo Toribio, que como ha recalcado el prelado "une a Chiclayo (Perú) con Valladolid".

El entonces obispo Francis Prevost ejerció el episcopado en la localidad peruana entre 2015 y 2023 y por ello, Argüello le ha hecho entrega de un retrato de Santo Toribio de Mogrovejo, que fue obispo de Ciudad de los Reyes-Lima entre 1579 y su fallecimiento en 1606.

Dicha imagen, como explica la Conferencia Episcopal en una nota que acompaña al retrato, reproduce un estandarte que se encuentra en la Catedral de Lima (Perú). "Hunde sus raíces en la biografía de Antonio León Pinelo y en la representación realizada por Pedro de Villafranca en 1653", explica el documento.

En el mismo, se destaca que Santo Toribio fue un "obispo cercano a los más débiles, incansable impulsor de la renovación eclesial de los pueblos encomendados, celoso evangelizador entregado a la formación del clero y a la comunión de la Iglesia". También subrayan que mandó publicar el Catecismo en lenguas indígenas.