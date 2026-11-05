Argüello subraya, ante el funeral, que el acuerdo en "la dignidad de la vida" debe primar sobre diferencias políticas

El presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, junto a la joven estudiante y catequista Mara Mata, que ha dado su testimonio de fe en una rueda de prensa en la Diócesis. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, ha subrayado este jueves ante la celebración de la misa funeral en Toledo por las víctimas del accidente ferroviario de Urda que los representantes de la ciudadanía que participen en él puede que tengan "criterios distintos" pero confía en que hay "un acuerdo en lo esencial, que es la dignidad de la vida humana, celebrada en la fiesta y en el duelo".

Así lo ha expresado este jueves el también arzobispo de Valladolid en declaraciones a los medios de comunicación durante una rueda de prensa en la sede del Arzobispado, donde ha confirmado que asistirá a la misa funeral del próximo martes, 10 de noviembre, en la catedral primada de Toledo en memoria de las 69 personas fallecidas en el siniestro.

Argüello ha incidido en que en esta celebración "se vincula el Estado" con la presencia de los Reyes de España, además de que estarán otros representantes de administraciones públicas como el Estado, la comunidad autónoma y los ayuntamientos.

El representante de los obispos españoles ha reflexionado sobre que al final de la celebración se dirá "id y edificad un mundo en paz", aunque asume que para ello, las personas que asistan tendrán "distintos criterios políticos o de prudencia", pero esas diferencias considera que "se viven de manera distinta si hay un acuerdo en lo esencial: que lo más importante de todo es la dignidad de la vida humana" y "poner en el centro a los que han fallecido".

"En todo caso, para creyentes o no creyentes estemos unidos en lo esencial, la vida. Luego unos vamos por una senda y otros por otra", ha incidido.

Asimismo, ha dado un "doble significado" a esta misa funeral, por un lado la "celebración cristiana" en la que participan los creyentes, pero además "quiere ser un acto ciudadano en el sentido de participación de personas que representan a la sociedad organizada".

También ha dejado otra reflexión sobre la importancia que considera que tienen los "rituales" para las personas, pues ha señalado que "muchas familias, cualquiera que sea su grado de relación habitual con la iglesia, quieren vivir un ritual porque ayuda a relacionarnos con lo que nos desborda. Ya sea alegría o duelo".

EL PAPEL DE LA COMUNIDAD CATÓLICA TRAS EL ACCIDENTE

Por otra parte, ha puesto en valor el papel de los católicos, los "devotos" de Urda (Toledo), los curas o "la vida de la Iglesia" en general con las víctimas del accidente en el que fallecieron 69 personas y sus familiares, ya que considera que dieron una "respuesta espontánea, natural".

Así, ha mencionado el apoyo de los habitantes del municipio de Urda, muchos de ellos "devotos", el papel de los curas o la cesión de la Casa Sacerdotal de Toledo para atender a las familias de las víctimas, donde "todos los días ha habido momentos de oración" y "quien ha querido ha participado en la eucaristía".

Por ello se ha preguntado "cómo se mide el consuelo" o esa respuesta solidaria y ha justificado así la necesidad de que la Iglesia dé cuenta y sea "cada vez más transparente" sobre su trabajo con el dinero que reciben de los ciudadanos o de las administraciones.