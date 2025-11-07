Armisén y Carriedo subrayan la importancia de la ciberseguridad en el tejido empresarial

Armisén y Carriedo, durante los actos de celebración del 20 aniversario de CFI. - CFI

La presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, y el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriendo, han valorado la importancia de la ciberseguridad y la protección de datos dentro del tejido empresarial.

Lo han hecho durante los actos de celebración del vigésimo aniversario de Grupo CFI, empresa palentina de este sector que ha reunido en sus instalaciones de Villamuriel de Cerrato.

Durante el acto institucional Carlos Fernández Carriedo ha destacado el papel de esta empresa palentina en el impulso de la innovación, la digitalización y la ciberseguridad en Castilla y León.

Por su parte, la presidenta de la institución provincial, Ángeles Armisén, ha incicido en la importancia de iniciativas empresariales comprometidas con el desarrollo local.

Durante el acto, se ha puesto en valor la importancia de la ciberseguridad en el tejido empresarial, así como el papel que empresas especializadas desempeñan en la gestión de sistemas de seguridad de la información y la protección de datos personales en las organizaciones públicas y privadas.

Grupo CFI fue fundada en 2005 por Julio César Miguel, CEO de la organización, y Verónica Serna, directora de Operaciones, en un momento en el que la ciberseguridad todavía era un campo desconocido para muchas personas y organizaciones.