Arqueología, música y una iluminación "espectacular" en la Noche Blanca de la Villa Romana La Olmeda, el día 23

Cartel de la Noche Blanca en la Villa Romana de La Olmeda.
Cartel de la Noche Blanca en la Villa Romana de La Olmeda. - DIP PALENCIA
Europa Press Castilla y León
Publicado: miércoles, 20 mayo 2026 13:21
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PALENCIA 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Palencia ha programado un programa especial en la Villa Romana de la Olmeda con motivo de la celebración de la Noche Europea de los Museos y que tendrá lugar el próximo sábado, 23 de mayo.

Bajo el marco de la programación cultural "CVLTVRO 2026-2027", el yacimiento ofrecerá a los visitantes una experiencia que fusionará la arqueología y la música bajo una iluminación "espectacular" al caer la tarde.

La Noche de los Museos es una iniciativa creada en 2005 por el Ministerio francés de Cultura y patrocinada por la UNESCO, el Consejo de Europa y el ICOM. Cada año, cerca de 3.000 espacios culturales de toda Europa retrasan su hora de cierre habitual para permitir al público disfrutar de sus colecciones de forma totalmente gratuita y en un ambiente mágico.

La velada comenzará a las 19:30 horas con una visita guiada especializada al yacimiento romano, conducida por los guías didácticos de Pedrosa de la Vega y el plato fuerte de la noche llegará a las 20:30 horas en el peristilo de la villa con el concierto de Raúl Olivar.

El reconocido guitarrista vallisoletano presentará en formato banda su sexto trabajo discográfico, 'Mares y lunas', un álbum del que es autor, compositor y productor.

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