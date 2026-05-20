Arqueología, música y una iluminación "espectacular" en la Noche Blanca de la Villa Romana La Olmeda, el día 23

Cartel de la Noche Blanca en la Villa Romana de La Olmeda. - DIP PALENCIA

PALENCIA 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Palencia ha programado un programa especial en la Villa Romana de la Olmeda con motivo de la celebración de la Noche Europea de los Museos y que tendrá lugar el próximo sábado, 23 de mayo.

Bajo el marco de la programación cultural "CVLTVRO 2026-2027", el yacimiento ofrecerá a los visitantes una experiencia que fusionará la arqueología y la música bajo una iluminación "espectacular" al caer la tarde.

La Noche de los Museos es una iniciativa creada en 2005 por el Ministerio francés de Cultura y patrocinada por la UNESCO, el Consejo de Europa y el ICOM. Cada año, cerca de 3.000 espacios culturales de toda Europa retrasan su hora de cierre habitual para permitir al público disfrutar de sus colecciones de forma totalmente gratuita y en un ambiente mágico.

La velada comenzará a las 19:30 horas con una visita guiada especializada al yacimiento romano, conducida por los guías didácticos de Pedrosa de la Vega y el plato fuerte de la noche llegará a las 20:30 horas en el peristilo de la villa con el concierto de Raúl Olivar.

El reconocido guitarrista vallisoletano presentará en formato banda su sexto trabajo discográfico, 'Mares y lunas', un álbum del que es autor, compositor y productor.