Arranca la campaña 'Latidos solidarios' para visibilizar el trabajo de personas y entidades de voluntariado en Salamanca

El concejal de Participación Social y Voluntariado del Ayuntamiento de Salamanca, Roberto Martín, ha presentado este martes la campaña 'Latidos solidarios', que se pondrá en marcha el próximo lunes, 19 de enero, con motivo del Año Internacional del Voluntariado este 2026 con relación al desarrollo sostenible.

Esta conmemoración invita en todo el mundo a reconocer la importancia del voluntariado como motor de cambio social y como expresión activa de los valores de solidaridad, cooperación y participación ciudadana.

En este contexto, desde la Agencia Municipal del Voluntariado se ha diseñado un conjunto de acciones, a mayores de su programación habitual, para dar mayor visibilidad al trabajo que realizan las personas y entidades de voluntariado, fomentar la implicación de nuevos sectores de la población, especialmente la juventud, y favorecer el encuentro, la formación y el intercambio de experiencias entre quienes dedican su tiempo y esfuerzo al bienestar común.

El primer latido comprende nuevos materiales informativos y de sensibilización dirigidos a la población en general y para ello se editarán folletos, carteles y marcapáginas que se distribuirán en los diferentes centros municipales, así como 25 carteles en mupis repartidos por la ciudad, y de actividades que se desarrollen durante todo el año, entre ellas tres eventos de concienciación en la plaza del Liceo (30 de enero), la plaza de Los Bandos (17 de junio) y la Puerta de Zamora (7 de octubre).

El segundo latido, a partir de febrero, será 'Historias con propósito'. La difusión de la labor del voluntariado se reforzará con la elaboración de materiales gráficos y audiovisuales (entrevistas, podcast, imágenes, etcétera), con periodicidad mensual, a través de la página web municipal y de sus perfiles en redes sociales.

Mediante historias reales y testimonios de personas y entidades, se busca sensibilizar a la población, inspirar nuevas incorporaciones y reflejar la diversidad del compromiso solidario en la ciudad.

Esta acción concluirá con una publicación recopilatoria que reúna todos los materiales creados, lo que consolidará una memoria colectiva del voluntariado en Salamanca.

El tercer latido tendrá lugar en marzo en el Centro Municipal Integrado (CMI) Julián Sánchez 'El Charro', el Foro de Encuentro 'La adaptación del voluntariado en la sociedad del cambio'.

Este espacio nace con el propósito de reflexionar de manera conjunta sobre los retos, dificultades y oportunidades que afronta el voluntariado en el contexto actual.

Se plantea como un espacio de diálogo y construcción colectiva, en el que las entidades de voluntariado de la ciudad puedan comparar experiencias, identificar necesidades comunes y diseñar propuestas de futuro que contribuyan a fortalecer la acción voluntaria local, han añadido desde el Consistorio salmantino.

El cuarto latido, en mayo en la Lonja de los Huertos Urbanos, es el Encuentro Lúdico de Voluntariado 'Salamanca Nos Movemos', que potenciará la actual Feria de Entidades de Voluntariado que se desarrolla desde el año 2014.

La actividad, abierta a todos los públicos, busca fomentar la convivencia, la participación y la sensibilización a través de propuestas recreativas (música, actuaciones, photocall, etcétera).

El quinto latido sonará con el nuevo curso escolar, a partir de septiembre, a través del concurso para centros educativos 'Escolares que inspiran. Acciones que transforman', con el que el alumnado podrá expresar, mediante murales, su visión sobre la solidaridad, la ayuda mutua y la cooperación.

Esta iniciativa pretende acercar el voluntariado al ámbito educativo, favoreciendo que los niños reflexionen, de forma creativa y adaptada a su edad, sobre la importancia de los valores que contribuyen al bienestar común.

Al mismo tiempo, busca fomentar actitudes de respeto, empatía y compromiso social desde las primeras etapas de formación, convirtiéndose estos alumnos en 'Embajadores del Voluntariado' para fomentar entre las edades más tempranas, los valores en los que se sustenta la acción voluntaria.

Finalmente, el año 2026 culminará con el sexto latido, la tradicional Gala de Reconocimiento al Voluntariado en el Teatro Liceo, en colaboración con la Mesa de Voluntariado de Salamanca, tal y como se viene haciendo de forma habitual para celebrar el Día Internacional del Voluntariado.

Por su parte, Roberto Martín ha puesto en valor la contribución del Ayuntamiento de Salamanca para que la ciudad sea "un ejemplo en toda España por su solidaridad".

Tanto las acciones formativas de la Agencia Municipal de Voluntariado como las actividades del programa Voluntas registraron el año pasado más de 2.000 participantes, según ha añadido el edil. Por su parte, la Bolsa Municipal de Voluntariado cuenta en la actualidad con 1.274 personas y cubre el 100 por cien de las 71 demandas específicas realizadas a la Agencia Municipal de Voluntariado por las entidades y organizaciones de la ciudad a lo largo del año 2025.